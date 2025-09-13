Palpites para Grêmio x Mirassol: Análise completa e onde assistir (13/09/2025)

O Grêmio recebe o Mirassol neste sábado, 13 de setembro de 2025, na Arena do Grêmio, para um confronto eletrizante válido pelo Brasileirão Série A. Os gaúchos lutam para melhorar a colocação, enquanto o Mirassol chega embalado e sonhando alto. Expectativa de jogo intenso, cheio de oportunidades. A seguir, você confere análise completa, palpites com mercados estratégicos e informações para não perder nada ao vivo.

Grêmio x Mirassol: Contexto do Confronto

O duelo acontece sábado, 13 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Faz parte da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Grêmio, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, chega pressionado para mostrar força jogando em casa e buscar posições de destaque. Já o Mirassol, que vem de campanhas consistentes após o acesso, surpreende com uma postura tática bem definida e boas atuações mesmo fora de casa.

Melhores casas para apostar em Grêmio x Mirassol

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

Grêmio: Momento Atual, Escalação e Destaques

Veja abaixo algumas informações importantes do Grêmio, como o momento atual da equipe, possível escalação e destaques.

Desempenho recente do Grêmio

O Grêmio chega para o confronto com Mirassol após uma sequência de dez jogos marcada por altos e baixos, tanto no Brasileirão quanto em outras competições.

O time mostrou força jogando em casa, com 2 vitórias, 2 empate e apenas 1 derrota sob seus domínios.

Possível escalação do Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

Mirassol: Momento Atual, Escalação e Destaques

Veja abaixo algumas informações importantes do Mirassol, como o momento atual da equipe, possível escalação e destaques.

Desempenho recente do Mirassol

O Mirassol, por sua vez, faz campanha sólida para uma equipe considerada “caçula” da Série A. Um ponto forte do time paulista é o equilíbrio defensivo, sofrendo em média menos de 1 gol por jogo e sempre marcando nos últimos dez compromissos.

Provável escalação do Mirassol

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e José Aldo; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

Palpites para Grêmio x Mirassol

Segue uma seleção de mercados atraentes, com explicações breves e odds estimadas (sujeitas a alterações até o início da partida).

Palpite 1: Ambas as equipes marcam

O Grêmio jogando em casa impulsionado pela torcida, enquanto o Mirassol mantém a sua confiança em uma campanha sensacional para um novato na Série A. Ambos os times terão chances e devem marcar neste confronto.

Palpite 2: Mirassol ou Empate

O Grêmio joga em casa, mas a boa fase é do Mirassol e precisamos aproveitar isso. Mesmo jogando fora, a equipe já demonstrou consistência e tem tudo para arrancar pelo menos um empate no sul.

Palpite 3: +0.5 gols no primeiro tempo

Aqui estão duas equipes que costumam movimentar bastante o primeiro tempo. Com boas médias de gols na primeira etapa, acreditamos que esse seja um bom mercado.

Onde Assistir Grêmio x Mirassol Ao Vivo

O duelo entre Grêmio e Mirassol terá transmissão ao vivo para todo o Brasil do Premiere.