Palpite Internacional x Flamengo hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (20/08/2025)

Internacional recebe o Flamengo no Beira-Rio em busca de reação imediata depois da derrota por 1 a 0 na ida das oitavas da Libertadores. O duelo promete emoção e intensidade, com o Colorado pressionado a vencer para seguir sonhando com a classificação. Abaixo, análise diferenciada, palpites calibrados e informações para você acompanhar tudo ao vivo.
Internacional x Flamengo – Detalhes do jogo
A partida acontece quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre — válida pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Inter precisa vencer por pelo menos um gol para forçar os pênaltis, já que o gol rubro-negro no Rio leva vantagem no confronto.
Melhores casas para apostar em Internacional x Flamengo
Escolher o site certo influencia tanto quanto escolher o palpite. Aqui vão algumas opções interessantes — todas pensadas para entregar praticidade e acesso rápido aos mercados:
Como chega o Internacional
O Internacional chega com a bola no pé e alma em campo — e com urgência para virar a chave. Na ida, foi superado por 1 a 0 no Maracanã, gol de Bruno Henrique de cabeça em escanteio. Uma derrota que acendeu o senso de urgência no elenco colorado.
Como chega o Flamengo
O Flamengo chega confiante, embalado por público recorde e boa presença ofensiva. No primeiro confronto, dominou o jogo e garantiu vantagem mínima em Porto Alegre.
Apesar do momento crescente, o Rubro-Negro sabe que enfrenta um adversário motivado — especialmente se o Inter encontrar ritmo e apoio da torcida no Beira-Rio.
Palpites para Internacional x Flamengo
O Inter precisa do resultado, e é isso que guia nossas apostas:
Palpite 1: Internacional ou empate
A pressão do resultado e o mando dão ao Colorado tração extra. O empate mantém vivo o sonho da classificação — direto nos pênaltis. Odds estimadas recalibradas para refletir esse cenário.
- Superbet: 1.45
- Bet365: 1.44
- Betnacional: 1.42
Palpite 2: Menos de 2.5 gols na partida
Confronto de mata-mata tende a esfriar. O Flamengo tem qualidade, mas pode segurar o ritmo. O time colorado, por outro lado, precisa ser eficiente e não abrir mão da segurança defensiva.
- Superbet: 1.62
- Bet365: 1.65
- Betnacional: 1.60
Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo
A partida de volta das oitavas da Libertadores entre Internacional e Flamengo será transmitida com exclusividade nos serviços Disney+, por meio do canal ESPN, garantindo alta qualidade de imagem e narração especializada.