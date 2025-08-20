Palpite Internacional x Flamengo hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (20/08/2025)

Internacional recebe o Flamengo no Beira-Rio em busca de reação imediata depois da derrota por 1 a 0 na ida das oitavas da Libertadores. O duelo promete emoção e intensidade, com o Colorado pressionado a vencer para seguir sonhando com a classificação. Abaixo, análise diferenciada, palpites calibrados e informações para você acompanhar tudo ao vivo.

Internacional x Flamengo – Detalhes do jogo

A partida acontece quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre — válida pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Inter precisa vencer por pelo menos um gol para forçar os pênaltis, já que o gol rubro-negro no Rio leva vantagem no confronto.

Melhores casas para apostar em Internacional x Flamengo

Escolher o site certo influencia tanto quanto escolher o palpite. Aqui vão algumas opções interessantes — todas pensadas para entregar praticidade e acesso rápido aos mercados:

Esportes da Sorte: Cobertura ampla, desde Libertadores até divisões regionais. Superbet: Interface ágil com foco no maior campeonato da América. Bet365: Transmissão em tempo real e mercados amplos. Betnacional: Plataforma brasileira com PIX rápido e layout limpo. Betsson: Diversidade de mercados e ambiente seguro. KTO: Visual leve, mercados criativos e aposta descomplicada. Stake: Layout moderno, odds competitivas e vibe digital. Esportiva Bet: Ótima navegação para apostas ao vivo. VBet: Mistura de apostas esportivas com cassino para mais entretenimento.

Como chega o Internacional

O Internacional chega com a bola no pé e alma em campo — e com urgência para virar a chave. Na ida, foi superado por 1 a 0 no Maracanã, gol de Bruno Henrique de cabeça em escanteio. Uma derrota que acendeu o senso de urgência no elenco colorado.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega confiante, embalado por público recorde e boa presença ofensiva. No primeiro confronto, dominou o jogo e garantiu vantagem mínima em Porto Alegre.

Apesar do momento crescente, o Rubro-Negro sabe que enfrenta um adversário motivado — especialmente se o Inter encontrar ritmo e apoio da torcida no Beira-Rio.

Palpites para Internacional x Flamengo

O Inter precisa do resultado, e é isso que guia nossas apostas:

Palpite 1: Internacional ou empate

A pressão do resultado e o mando dão ao Colorado tração extra. O empate mantém vivo o sonho da classificação — direto nos pênaltis. Odds estimadas recalibradas para refletir esse cenário.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols na partida

Confronto de mata-mata tende a esfriar. O Flamengo tem qualidade, mas pode segurar o ritmo. O time colorado, por outro lado, precisa ser eficiente e não abrir mão da segurança defensiva.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo

A partida de volta das oitavas da Libertadores entre Internacional e Flamengo será transmitida com exclusividade nos serviços Disney+, por meio do canal ESPN, garantindo alta qualidade de imagem e narração especializada.