+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Israel x Itália: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Israel x Itália (08/09): análise, onde assistir no Brasil, melhores odds e palpites para as Eliminatórias. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 08/09/2025

Jogo grande de data FIFA. A seleção israelense manda a partida em campo neutro por questões operacionais, enquanto a Azzurra busca recuperação do início irregular no grupo. O confronto em Debrecen promete intensidade, com dois estilos distintos: Israel explorando transições e a Itália tentando controlar posse e volume.

<<Aposte em Israel x Itália na Superbet>>

Israel x Itália – Detalhes do jogo

Palpites para Israel x Itália Análise completa e onde assistir (08092025)

Israel e Itália se enfrentam na segunda, 8 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, em Debrecen, Hungria (campo neutro), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – Grupo I.

Melhores casas para apostar em Israel x Itália

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

  1. Superbet: Plataforma veloz com bons recursos de estatísticas.
  2. Bet365: Mercados profundos e excelente centro de dados.
  3. Betnacional: Operadora brasileira com suporte efetivo e claro.
  4. Betsson: Ambiente confiável e odds estáveis no pré-jogo.
  5. KTO: Navegação ágil e cotações consistentes no futebol.
  6. Stake: Cobertura ampla e interface moderna para múltiplos esportes.
  7. Esportes da Sorte: Catálogo variado e bom acompanhamento ao vivo.
  8. Esportiva Bet: Experiência leve com transmissões integradas.
  9. VBet: Esportes populares e cassino em um só lugar.

Como chega o Israel

Israel faz campanha competitiva no Grupo I: 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota (6 pts) nas três primeiras rodadas. Destaques recentes incluem contribuições de Abu Fani e Dan Biton no setor ofensivo. A equipe é comandada por Ran Ben-Shimon, com convocações recentes confirmando nomes como Dor Turgeman.

<<Aposte em Israel x Itália na Superbet>>

Como chega o Itália

A Itália vive fase de transição sob Gennaro Gattuso, que assumiu após revés para a Noruega. Sua primeira convocação misturou base experiente e novidades como Giovanni Leoni e Francesco Pio Esposito. Até aqui no grupo: 1 vitória, 0 empates, 1 derrota (3 pts). O desafio é pontuar fora para não se distanciar do topo.

<<Aposte em Israel x Itália na Superbet>>

Palpites para Israel x Itália

Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:

Palpite 1: Vitória da Itália

A Azzurra chega pressionada, mas com elenco superior e necessidade de resultado. 

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambas equipes marcam – SIM

Israel tem produção ofensiva distribuída e marcou nas primeiras rodadas; a Itália costuma criar volume mesmo como visitante. Cenário favorável ao BTTS.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Mais de 1,5 gols

Com a necessidade italiana de pontuar e transições rápidas de Israel, dois gols no jogo tornam-se um patamar plausível e menos arriscado que o Over 2.5. (

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Israel x Itália ao vivo

No Brasil, as Eliminatórias Europeias têm direitos com ESPN (TV) e Disney+ (streaming).

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

Conteúdos Relacionados

Apostas a partir de 1 real: lista com as melhores casas do mercado

Apostas a partir de 1 real: lista com as melhores casas do mercado

Matheus Bastos 08/09/2025
Jogos de hoje (08/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (08/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 08/09/2025
Palpites para Vila Nova x Athletic Club: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Palpites para Vila Nova x Athletic Club: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Matheus Bastos 08/09/2025
Palpites para Israel x Itália: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Palpites para Israel x Itália: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Matheus Bastos 08/09/2025
Palpites para Cuiabá x CRB: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Palpites para Cuiabá x CRB: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Matheus Bastos 08/09/2025
Jogos de hoje (07/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (07/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 07/09/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.