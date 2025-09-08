Palpites para Israel x Itália: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Jogo grande de data FIFA. A seleção israelense manda a partida em campo neutro por questões operacionais, enquanto a Azzurra busca recuperação do início irregular no grupo. O confronto em Debrecen promete intensidade, com dois estilos distintos: Israel explorando transições e a Itália tentando controlar posse e volume.

Israel x Itália – Detalhes do jogo

Israel e Itália se enfrentam na segunda, 8 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, em Debrecen, Hungria (campo neutro), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – Grupo I.

Melhores casas para apostar em Israel x Itália

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

Como chega o Israel

Israel faz campanha competitiva no Grupo I: 2 vitórias, 0 empates, 1 derrota (6 pts) nas três primeiras rodadas. Destaques recentes incluem contribuições de Abu Fani e Dan Biton no setor ofensivo. A equipe é comandada por Ran Ben-Shimon, com convocações recentes confirmando nomes como Dor Turgeman.

Como chega o Itália

A Itália vive fase de transição sob Gennaro Gattuso, que assumiu após revés para a Noruega. Sua primeira convocação misturou base experiente e novidades como Giovanni Leoni e Francesco Pio Esposito. Até aqui no grupo: 1 vitória, 0 empates, 1 derrota (3 pts). O desafio é pontuar fora para não se distanciar do topo.

Palpites para Israel x Itália

Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:

Palpite 1: Vitória da Itália

A Azzurra chega pressionada, mas com elenco superior e necessidade de resultado.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambas equipes marcam – SIM

Israel tem produção ofensiva distribuída e marcou nas primeiras rodadas; a Itália costuma criar volume mesmo como visitante. Cenário favorável ao BTTS.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Mais de 1,5 gols

Com a necessidade italiana de pontuar e transições rápidas de Israel, dois gols no jogo tornam-se um patamar plausível e menos arriscado que o Over 2.5. (

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Israel x Itália ao vivo

No Brasil, as Eliminatórias Europeias têm direitos com ESPN (TV) e Disney+ (streaming).