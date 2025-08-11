+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpite Juventude x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (11/08/2025)

Confira o palpite para Juventude x Corinthians hoje (11/08), onde assistir, melhores odds e dica de aposta para o jogo válido pela Série A.

Acroud Media | 11/08/2025

O confronto entre Juventude x Corinthians acontece nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo reúne dois times em situações opostas na tabela. O Corinthians tenta se manter fora da zona da confusão, enquanto o Juventude precisa de uma recuperação imediata para sair do Z-4.

Juventude x Corinthians – Detalhes do jogo

  • Data: 11 de agosto de 2025 (segunda-feira)
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
  • Transmissão: Premiere FC (ao vivo)

Melhores casas para apostar em Juventude x Corinthians

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Juventude x Corinthians. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
  • Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.

Agora que você já conhece as melhores opções para apostar nesta rodada do Brasileirão 2025, saiba tudo sobre o jogo Juventude x Corinthians.

Como chega o Juventude

O Juventude vive um momento crítico no campeonato. Ocupa a 19ª colocação com apenas 11 pontos em 16 jogos e soma uma sequência de quatro derrotas seguidas.

A equipe comandada por Cláudio Tencatti tem a segunda pior defesa do torneio, com 35 gols sofridos, e média de 2.2 gols tomados por partida. Nos últimos cinco confrontos, perdeu para Santos, Bahia, São Paulo e Cruzeiro, vencendo apenas o Sport Recife em casa.

O time ainda peca na produção ofensiva e tem dificuldade para finalizar no gol adversário (média de 2.9 por jogo). O mando de campo, no entanto, pode ser um trunfo.

Como chega o Corinthians

O Corinthians aparece em 12º lugar, com 22 pontos em 18 jogos, e vive um momento de maior estabilidade, com quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos.

A equipe de Dorival Júnior apresenta um setor defensivo mais sólido, com média de 1.2 gol sofrido por partida, e lidera nos números de escanteios (4.5 por jogo). No ataque, porém, ainda oscila e tem dificuldade para balançar as redes (apenas 17 gols no torneio).

Jogadores como Yuri Alberto, Talles Magno e Memphis Depay devem ser os principais nomes para tentar desequilibrar.

Palpites para Juventude x Corinthians

Confira a seguir os melhores palpites para Juventude x Corinthians, com base nos mercados de apostas disponíveis nas plataformas Bet365, Superbet e Betnacional.

Palpite 1: Vitória do Corinthians

Mesmo fora de casa, o Corinthians vive fase mais equilibrada e enfrenta um Juventude afundado na zona de rebaixamento. O retrospecto direto também favorece: nos últimos quatro jogos entre os times, foram duas vitórias do Timão, um empate e uma derrota.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 0.5 gol no jogo

Um palpite indicado para quem busca segurança em apostas múltiplas. Com médias superiores a 1 gol por jogo, tanto Juventude quanto Corinthians tendem a movimentar o placar.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambos marcam – Não

Apesar das deficiências defensivas do Juventude, o Corinthians sofreu poucos gols nas últimas rodadas. Já o time gaúcho tem dificuldade para balançar as redes contra adversários mais organizados defensivamente.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Juventude x Corinthians ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere FC, disponível via pay-per-view. A cobertura inicia momentos antes do apito inicial, direto do Estádio Alfredo Jaconi.

