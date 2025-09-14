+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Juventude x Flamengo: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

Veja os palpites para Juventude x Flamengo hoje (14/09), pelo Brasileirão, onde assistir, estatísticas, odds e dicas de apostas.

Acroud Media | 14/09/2025

O confronto entre Juventude x Flamengo coloca frente a frente o líder do Brasileirão contra um time que luta contra o rebaixamento. O Mengão chega embalado e com números impressionantes, enquanto o Juve busca a força do Alfredo Jaconi para tentar surpreender.

Juventude x Flamengo – Detalhes do jogo

  • Data: domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
  • Contexto: Flamengo é líder com 47 pontos; Juventude ocupa a 18ª posição com 21 pontos.

Melhores casas para apostar em Juventude x Flamengo

  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega o Juventude

O Juventude vive situação delicada no Brasileirão: está em 18º lugar com 21 pontos em 21 jogos, somando 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas.

O time de Thiago Carpini tem média de apenas 0,9 gol marcado por jogo e sofreu 41 gols na competição. Apesar da vitória recente sobre o Ceará (1-0), o desempenho é irregular.

Últimos jogos: vitória contra Ceará (0-1), derrota para Botafogo (1-3) e triunfo sobre o Vasco (2-0).

Como chega o Flamengo

O Flamengo lidera o campeonato com 47 pontos em 21 jogos (14 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas). O ataque é o melhor da competição, com 45 gols marcados e apenas 10 sofridos.

O time de Filipe Luís chega embalado: nas últimas cinco partidas, venceu quatro e empatou uma, incluindo goleadas sobre Vitória (8-0) e Internacional (3-1).

Últimos jogos: empate com Grêmio (1-1), vitória sobre Vitória (8-0) e triunfo contra o Inter fora de casa (0-2).

Palpites para Juventude x Flamengo

Palpite 1: Vitória do Flamengo

O Mengão é líder, tem melhor ataque e defesa do campeonato e enfrenta um adversário em crise.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

O Flamengo tem média de 2,1 gols marcados por jogo, e o Juventude sofre em média 2 gols por partida. O cenário é de placar movimentado.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambos marcam – Não

O Juventude tem um dos ataques menos produtivos da competição, e o Flamengo possui a defesa mais sólida. A tendência é que apenas o Rubro-Negro marque.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Juventude x Flamengo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • Premiere (pay-per-view)
  • Globoplay
  • Claro TV+
  • Vivo Play
  • Zapping

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

