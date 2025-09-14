Palpites para Juventude x Flamengo: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

O confronto entre Juventude x Flamengo coloca frente a frente o líder do Brasileirão contra um time que luta contra o rebaixamento. O Mengão chega embalado e com números impressionantes, enquanto o Juve busca a força do Alfredo Jaconi para tentar surpreender.
Juventude x Flamengo – Detalhes do jogo
- Data: domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
- Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
- Contexto: Flamengo é líder com 47 pontos; Juventude ocupa a 18ª posição com 21 pontos.
Como chega o Juventude
O Juventude vive situação delicada no Brasileirão: está em 18º lugar com 21 pontos em 21 jogos, somando 6 vitórias, 3 empates e 12 derrotas.
O time de Thiago Carpini tem média de apenas 0,9 gol marcado por jogo e sofreu 41 gols na competição. Apesar da vitória recente sobre o Ceará (1-0), o desempenho é irregular.
Últimos jogos: vitória contra Ceará (0-1), derrota para Botafogo (1-3) e triunfo sobre o Vasco (2-0).
Como chega o Flamengo
O Flamengo lidera o campeonato com 47 pontos em 21 jogos (14 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas). O ataque é o melhor da competição, com 45 gols marcados e apenas 10 sofridos.
O time de Filipe Luís chega embalado: nas últimas cinco partidas, venceu quatro e empatou uma, incluindo goleadas sobre Vitória (8-0) e Internacional (3-1).
Últimos jogos: empate com Grêmio (1-1), vitória sobre Vitória (8-0) e triunfo contra o Inter fora de casa (0-2).
Palpites para Juventude x Flamengo
Palpite 1: Vitória do Flamengo
O Mengão é líder, tem melhor ataque e defesa do campeonato e enfrenta um adversário em crise.
- Bet365: 1.11
- Superbet: 1.09
- Betnacional: 1.10
Palpite 2: Mais de 2.5 gols
O Flamengo tem média de 2,1 gols marcados por jogo, e o Juventude sofre em média 2 gols por partida. O cenário é de placar movimentado.
- Bet365: 1.50
- Superbet: 1.52
- Betnacional: 1.53
Palpite 3: Ambos marcam – Não
O Juventude tem um dos ataques menos produtivos da competição, e o Flamengo possui a defesa mais sólida. A tendência é que apenas o Rubro-Negro marque.
- Bet365: 1.62
- Superbet: 1.63
- Betnacional: 1.62
Onde assistir Juventude x Flamengo ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- Premiere (pay-per-view)
- Globoplay
- Claro TV+
- Vivo Play
- Zapping