Palpites para Juventus x Borussia Dortmund: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

O duelo entre Juventus x Borussia Dortmund acontece na terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela fase de grupos da UEFA Champions League. A Velha Senhora chega embalada com cinco vitórias consecutivas, enquanto o BVB tenta se recuperar da oscilação recente para estrear com o pé direito na competição.

<<Aposte em Juventus x Dortmund na Superbet>>

Juventus x Borussia Dortmund – Detalhes do jogo

Data: terça-feira, 16 de setembro de 2025

terça-feira, 16 de setembro de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Allianz Stadium, Turim (41.507 lugares)

Allianz Stadium, Turim (41.507 lugares) Competição: UEFA Champions League – fase de grupos

Melhores casas para apostar em Juventus x Borussia Dortmund

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

Bet365: referência mundial, com mercados detalhados para a Champions League. Superbet: boas odds no pré-jogo e recursos práticos no mobile. Betnacional: site brasileiro com suporte em português e Pix instantâneo. KTO: interface rápida e variedade de mercados em jogos europeus. Stake: plataforma internacional com transmissões e estatísticas. Esportes da Sorte: site popular entre brasileiros, com foco em futebol. Esportiva Bet: odds competitivas e boa performance no ao vivo. VBet: variedade de apostas e integração com cassino online. Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega a Juventus

A Juve vive ótimo momento. São cinco vitórias seguidas, incluindo triunfo sobre o próprio Dortmund em amistoso recente (2×1). O time tem mostrado equilíbrio entre ataque e defesa, marcando em todos os jogos e sofrendo poucos gols.

<<Aposte em Juventus x Dortmund na Superbet>>

Como chega o Borussia Dortmund

O Dortmund chega pressionado após resultados irregulares. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. Apesar do poder de ataque, a defesa tem deixado espaços, o que pode ser explorado pelos italianos.

<<Aposte em Juventus x Dortmund na Superbet>>

Palpites para Juventus x Borussia Dortmund

Palpite 1: Vitória da Juventus

A Velha Senhora joga em casa, vem em grande fase e já venceu o Dortmund recentemente. O fator local pesa.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambos marcam (Sim)

O Dortmund costuma ser ofensivo, mas falha defensivamente. A Juventus tem ataque consistente, o que aumenta as chances de gols dos dois lados.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Mais de 2,5 gols

Os dois times têm histórico recente de partidas movimentadas, com médias altas de gols. O jogo tende a ser aberto.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Juventus x Borussia Dortmund ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max, com exclusividade da Champions League no Brasil.