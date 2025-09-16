Palpites para Juventus x Borussia Dortmund: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

O duelo entre Juventus x Borussia Dortmund acontece na terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela fase de grupos da UEFA Champions League. A Velha Senhora chega embalada com cinco vitórias consecutivas, enquanto o BVB tenta se recuperar da oscilação recente para estrear com o pé direito na competição.
Juventus x Borussia Dortmund – Detalhes do jogo
- Data: terça-feira, 16 de setembro de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Allianz Stadium, Turim (41.507 lugares)
- Competição: UEFA Champions League – fase de grupos
Melhores casas para apostar em Juventus x Borussia Dortmund
Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:
- Bet365: referência mundial, com mercados detalhados para a Champions League.
- Superbet: boas odds no pré-jogo e recursos práticos no mobile.
- Betnacional: site brasileiro com suporte em português e Pix instantâneo.
- KTO: interface rápida e variedade de mercados em jogos europeus.
- Stake: plataforma internacional com transmissões e estatísticas.
- Esportes da Sorte: site popular entre brasileiros, com foco em futebol.
- Esportiva Bet: odds competitivas e boa performance no ao vivo.
- VBet: variedade de apostas e integração com cassino online.
- Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
Como chega a Juventus
A Juve vive ótimo momento. São cinco vitórias seguidas, incluindo triunfo sobre o próprio Dortmund em amistoso recente (2×1). O time tem mostrado equilíbrio entre ataque e defesa, marcando em todos os jogos e sofrendo poucos gols.
Como chega o Borussia Dortmund
O Dortmund chega pressionado após resultados irregulares. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. Apesar do poder de ataque, a defesa tem deixado espaços, o que pode ser explorado pelos italianos.
Palpites para Juventus x Borussia Dortmund
Palpite 1: Vitória da Juventus
A Velha Senhora joga em casa, vem em grande fase e já venceu o Dortmund recentemente. O fator local pesa.
- Superbet: 2.05
- Bet365: 2.00
- Betnacional: 2.03
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Ambos marcam (Sim)
O Dortmund costuma ser ofensivo, mas falha defensivamente. A Juventus tem ataque consistente, o que aumenta as chances de gols dos dois lados.
- Superbet: 1.65
- Bet365: 1.67
- Betnacional: 1.66
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Mais de 2,5 gols
Os dois times têm histórico recente de partidas movimentadas, com médias altas de gols. O jogo tende a ser aberto.
- Superbet: 1.04
- Bet365: 1.04
- Betnacional: 1.03
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir Juventus x Borussia Dortmund ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max, com exclusividade da Champions League no Brasil.