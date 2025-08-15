Palpite Liverpool x Bournemouth hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (15/08/2025)

Reprodução

O duelo entre Liverpool x Bournemouth marca a estreia das duas equipes na Premier League 2025/26 e promete ser um confronto animado para abrir o campeonato. O jogo será disputado nesta sexta-feira, 15 de agosto, às 16h (horário de Brasília), em Anfield, e coloca frente a frente um Liverpool embalado por bons resultados na pré-temporada e um Bournemouth que busca surpreender logo na primeira rodada.

Liverpool x Bournemouth – Detalhes do jogo

Data: sexta-feira, 15 de agosto de 2025

sexta-feira, 15 de agosto de 2025 Horário: 16h00 (horário de Brasília)

16h00 (horário de Brasília) Local: Anfield, Liverpool – Inglaterra

Anfield, Liverpool – Inglaterra Competição: Premier League – 1ª rodada

Premier League – 1ª rodada Contexto: Liverpool quer estrear com vitória e manter a boa sequência contra o Bournemouth, que busca pontuar fora de casa logo na estreia.

Melhores casas para apostar em Liverpool x Bournemouth

Como chega o Liverpool

O Liverpool encerrou a pré-temporada com 4 vitórias e 1 derrota nos últimos cinco jogos, mostrando solidez ofensiva e boa rotação do elenco. Entre os destaques, Mohamed Salah segue sendo o principal jogador, decisivo tanto marcando gols quanto dando assistências. Ao lado dele, Darwin Núñez vem se consolidando como peça-chave no ataque, enquanto Cody Gakpo e Florian Wirtz oferecem versatilidade e criatividade no meio-campo.

No aspecto defensivo, a equipe também apresentou evolução, sofrendo menos gols nos últimos amistosos. Jogando em Anfield, o Liverpool costuma impor ritmo forte e controlar as ações desde os minutos iniciais, o que explica seu favoritismo para esta estreia.

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth chega com um retrospecto recente misto: 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Andoni Iraola aposta na boa forma de Luis Sinisterra, que é o principal motor ofensivo, e na presença de área de Evanilson, reforço que pode dar mais poder de finalização.

Apesar disso, o time apresenta dificuldades defensivas contra equipes mais ofensivas, como evidenciado pelas derrotas recentes para Manchester United e West Ham, ambas sofrendo dois gols ou mais. A missão será complicada em Anfield, onde o Bournemouth raramente consegue impor seu jogo.

Retrospecto entre Liverpool e Bournemouth

O histórico recente é amplamente favorável ao Liverpool. Desde 2014, foram 17 vitórias dos Reds, 1 empate e apenas 2 vitórias do Bournemouth. Nos últimos cinco confrontos, o Liverpool venceu quatro vezes, muitas delas com placares elásticos, como o 4-0 e o 3-0, mostrando a disparidade entre os elencos.

Esse domínio histórico aumenta a confiança dos torcedores e dos apostadores no favoritismo do Liverpool, especialmente considerando a estreia em casa.

Estatísticas relevantes para o jogo

Média de gols do Liverpool contra o Bournemouth (últimos 5 jogos): 2,8 por partida.

2,8 por partida. Última vitória do Bournemouth em Anfield: não venceu nos últimos dez jogos como visitante contra o Liverpool.

não venceu nos últimos dez jogos como visitante contra o Liverpool. Aproveitamento do Liverpool em casa na Premier League 24/25: superior a 75%.

Palpites para Liverpool x Bournemouth

O favoritismo é claro para o Liverpool, que além do elenco mais qualificado, joga em casa e tem histórico amplamente favorável. O Bournemouth deve apostar em contra-ataques, mas é provável que enfrente grande dificuldade para conter o ímpeto ofensivo dos Reds.

Palpite 1: Vitória do Liverpool

O Liverpool é extremamente sólido em Anfield e chega embalado para a estreia. Com jogadores decisivos e histórico favorável, a tendência é de vitória tranquila.

Palpite 2: Acima de 0.5 gols no 1º tempo

Com um ataque poderoso e postura ofensiva desde o início, o Liverpool tende a buscar o gol cedo, tornando esse mercado bastante provável.

Palpite 3: Ambos marcam – Não

O Liverpool deve ter domínio da posse e limitar as chances do Bournemouth, que dificilmente conseguirá furar a defesa adversária.

Onde assistir Liverpool x Bournemouth ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, com cobertura completa antes, durante e depois do jogo. A plataforma oferecerá análises pré-jogo, entrevistas e comentários de especialistas para deixar o torcedor por dentro de todos os detalhes desta estreia na Premier League.