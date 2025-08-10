Palpite Palmeiras x Ceará hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

O confronto entre Palmeiras x Ceará acontece no próximo domingo, 10 de agosto, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025 e reúne dois times em momentos diferentes na tabela. A seguir, confira os principais dados para apostar no duelo, estatísticas atualizadas, desempenho recente das equipes e onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo

A transmissão da partida entre Palmeiras e Ceará será feita por canais esportivos licenciados, como o Premiere, e também por casas de apostas que oferecem streaming legalizado.

Confira as opções disponíveis na sua operadora ou acesse plataformas de apostas que exibem os jogos ao vivo para usuários cadastrados e verificados.

Situação na tabela: Palmeiras na briga pelo topo

Palmeiras: 3º colocado com 32 pontos

3º colocado com 32 pontos Ceará: 9º colocado com 21 pontos

O Verdão vive um bom momento no campeonato e soma 10 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Seu saldo de gols é positivo (19 marcados e 12 sofridos), e a equipe chega embalada por três vitórias consecutivas.

Já o Ceará alterna bons e maus resultados. A equipe venceu 6 jogos, empatou 3 e perdeu 7, com saldo zerado (16 gols marcados e 16 sofridos). Fora de casa, o desempenho tem sido instável.

Palmeiras x Ceará – Retrospecto direto favorece o Verdão

Historicamente, o Palmeiras leva vantagem no confronto direto. Em 21 jogos desde 2010:

Palmeiras venceu 12 vezes

Ceará venceu 4 vezes

Houve 5 empates

Nos últimos cinco encontros, o Ceará venceu apenas um. O Verdão venceu os três jogos mais recentes, incluindo um 3×0 em maio de 2025.

Estatísticas comparativas no Brasileirão 2025

Média por jogo (Palmeiras x Ceará):

Gols sofridos: 0.8 x 1.0

Escanteios: 6.0 x 4.5

Cartões amarelos: 2.1 x 2.3

Finalizações no gol: 3.9 x 3.8

A defesa do Palmeiras se destaca como uma das mais sólidas da competição. Já o Ceará, apesar de sofrer poucos gols, mostra fragilidade nos jogos fora de casa.

Odds para Palmeiras x Ceará na Superbet

As odds da Superbet indicam favoritismo para o time da casa:

Vitória do Palmeiras: 1.42

Empate: 4.55

Vitória do Ceará: 7.80

Nas apostas em dupla chance, o mercado 1X (Palmeiras ou empate) paga apenas 1.08, o que reforça a expectativa de que o Ceará terá dificuldades no Allianz Parque.

Total de gols: o que dizem os números

A média de gols nos jogos do Palmeiras é de 2,06, enquanto nos jogos do Ceará é exatamente 2,0. Isso indica partidas equilibradas no número de tentos marcados e sofridos.

As odds para mais de 1.5 gols no jogo estão em 1.34, enquanto mais de 2.5 gols paga 2.02. O mercado vê com otimismo pelo menos dois gols no jogo, o que pode ser interessante para palpites em Over 1.5 ou Over 2.5.

***Atenção: as odds podem sofrer alterações até o momento da partida.

Prováveis escalações de Palmeiras x Ceará

Abaixo fizemos destacamos as principais escalações entre Palmeiras x Ceará, e analisamos o momento de cada equipe. Veja:

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Possíveis titulares:

Goleiro: Flaco López

Defensores: Luan, Vitor Roque, Sosa, Micael Silva

Meio-campo: Veiga, Allan Elias, Rafael Coutinho

Ataque: Rony, Aníbal Moreno, Gustavo Gómez

Ceará – Técnico: Leo Conde

Possíveis titulares:

Goleiro: Pedro Raul

Defensores: Marcos Victor, Matheus Bahia, Galeano

Meio-campo: Richardson, Sobral, Lucas Mugni

Ataque: Aylon, Bruno Tubarão, Fernandinho

A escalação pode variar, mas os nomes principais devem estar em campo, especialmente pelo lado do Verdão, que atua em casa e busca manter a regularidade no G-4.

Momento das equipes

Palmeiras:

Últimos 5 jogos: 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota

Gols marcados: 9

Defesa sólida e transições rápidas



Ceará:

Últimos 5 jogos: 2 vitórias e 3 derrotas

Sofre gols com frequência, mesmo fora de casa

Instabilidade tática e troca constante de posições

Palpites para Palmeiras x Ceará

De acordo com as odds da Superbet, selecionamos os principais palpites da partida para cada tipo de mercado, confira!

1. Vitória do Palmeiras (1.42): Com base na tabela, histórico do confronto e desempenho recente, o Verdão é claramente favorito.

2. Mais de 1.5 gols (1.34): As duas equipes têm média superior a 1 gol por partida. O Palmeiras costuma marcar com frequência, e o Ceará tem defesa vulnerável.

3. Ambos marcam – Não: Dado que o Palmeiras sofreu menos de 1 gol por jogo na competição, e o Ceará tem dificuldades fora de casa, esse mercado pode ser atrativo com odds entre 1.70 e 1.85.

4. Resultado correto – 2×0 Palmeiras: Placar que já se repetiu no histórico e condiz com a atual fase dos clubes.

Dicas finais para apostas no jogo

Se você está confiante sobre apostar nesta partida

Considere o desempenho em casa do Palmeiras: sólido, com poucas falhas defensivas.

Explore apostas combinadas, como vitória do Palmeiras + menos de 3.5 gols .

. Evite apostas arriscadas no Ceará, já que sua performance fora de casa é instável e o histórico recente contra o Verdão é desfavorável.

Considerações finais sobre o confronto entre Palmeiras x Ceará

O confronto entre Palmeiras x Ceará promete ser intenso, mas com favoritismo claro para o time da casa. Com um elenco mais qualificado e campanha consistente, o Verdão tem tudo para conquistar mais três pontos no Allianz Parque.

Para quem deseja apostar, as odds e mercados disponíveis na Superbet oferecem boas oportunidades, especialmente em combinações e apostas no total de gols.

Fique atento ao horário: o jogo começa às 16h do domingo, 10 de agosto, com transmissão ao vivo em plataformas licenciadas. Acompanhe e aproveite as melhores oportunidades para apostar com responsabilidade.