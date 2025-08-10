+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpite Palmeiras x Ceará hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Saiba tudo sobre Palmeiras x Ceará, na 19ª rodada do Brasileirão 2025, confira as principais odds e palpites para a disputa deste domingo!

Acroud Media | 10/08/2025

O confronto entre Palmeiras x Ceará acontece no próximo domingo, 10 de agosto, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025 e reúne dois times em momentos diferentes na tabela. A seguir, confira os principais dados para apostar no duelo, estatísticas atualizadas, desempenho recente das equipes e onde assistir ao jogo ao vivo.

<<Acompanhar o Brasileirão pela Superbet>>

Melhores casas para apostar em Palmeiras x Ceará-MG

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Palmeiras x Ceará. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo

A transmissão da partida entre Palmeiras e Ceará será feita por canais esportivos licenciados, como o Premiere, e também por casas de apostas que oferecem streaming legalizado.

Confira as opções disponíveis na sua operadora ou acesse plataformas de apostas que exibem os jogos ao vivo para usuários cadastrados e verificados.

Situação na tabela: Palmeiras na briga pelo topo

  • Palmeiras: 3º colocado com 32 pontos
  • Ceará: 9º colocado com 21 pontos

O Verdão vive um bom momento no campeonato e soma 10 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Seu saldo de gols é positivo (19 marcados e 12 sofridos), e a equipe chega embalada por três vitórias consecutivas.

Já o Ceará alterna bons e maus resultados. A equipe venceu 6 jogos, empatou 3 e perdeu 7, com saldo zerado (16 gols marcados e 16 sofridos). Fora de casa, o desempenho tem sido instável.

<<Explorar a estatísticas dos jogos pela Superbet>>

Palmeiras x Ceará – Retrospecto direto favorece o Verdão

Historicamente, o Palmeiras leva vantagem no confronto direto. Em 21 jogos desde 2010:

  • Palmeiras venceu 12 vezes
  • Ceará venceu 4 vezes
  • Houve 5 empates

Nos últimos cinco encontros, o Ceará venceu apenas um. O Verdão venceu os três jogos mais recentes, incluindo um 3×0 em maio de 2025.

Estatísticas comparativas no Brasileirão 2025

Média por jogo (Palmeiras x Ceará):

  • Gols sofridos: 0.8 x 1.0
  • Escanteios: 6.0 x 4.5
  • Cartões amarelos: 2.1 x 2.3
  • Finalizações no gol: 3.9 x 3.8

A defesa do Palmeiras se destaca como uma das mais sólidas da competição. Já o Ceará, apesar de sofrer poucos gols, mostra fragilidade nos jogos fora de casa.

Odds para Palmeiras x Ceará na Superbet

As odds da Superbet indicam favoritismo para o time da casa:

  • Vitória do Palmeiras: 1.42
  • Empate: 4.55
  • Vitória do Ceará: 7.80

Nas apostas em dupla chance, o mercado 1X (Palmeiras ou empate) paga apenas 1.08, o que reforça a expectativa de que o Ceará terá dificuldades no Allianz Parque.

Total de gols: o que dizem os números

A média de gols nos jogos do Palmeiras é de 2,06, enquanto nos jogos do Ceará é exatamente 2,0. Isso indica partidas equilibradas no número de tentos marcados e sofridos.

As odds para mais de 1.5 gols no jogo estão em 1.34, enquanto mais de 2.5 gols paga 2.02. O mercado vê com otimismo pelo menos dois gols no jogo, o que pode ser interessante para palpites em Over 1.5 ou Over 2.5.

***Atenção: as odds podem sofrer alterações até o momento da partida.

<<Saiba mais sobre as odds da Superbet>>

Prováveis escalações de Palmeiras x Ceará

Abaixo fizemos destacamos as principais escalações entre Palmeiras x Ceará, e analisamos o momento de cada equipe. Veja:

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Possíveis titulares:

  • Goleiro: Flaco López
  • Defensores: Luan, Vitor Roque, Sosa, Micael Silva
  • Meio-campo: Veiga, Allan Elias, Rafael Coutinho
  • Ataque: Rony, Aníbal Moreno, Gustavo Gómez

Ceará – Técnico: Leo Conde

Possíveis titulares:

  • Goleiro: Pedro Raul
  • Defensores: Marcos Victor, Matheus Bahia, Galeano
  • Meio-campo: Richardson, Sobral, Lucas Mugni
  • Ataque: Aylon, Bruno Tubarão, Fernandinho

A escalação pode variar, mas os nomes principais devem estar em campo, especialmente pelo lado do Verdão, que atua em casa e busca manter a regularidade no G-4.

Momento das equipes

Palmeiras:

  • Últimos 5 jogos: 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota
  • Gols marcados: 9
  • Defesa sólida e transições rápidas

Ceará:

  • Últimos 5 jogos: 2 vitórias e 3 derrotas
  • Sofre gols com frequência, mesmo fora de casa
  • Instabilidade tática e troca constante de posições

Palpites para Palmeiras x Ceará

De acordo com as odds da Superbet, selecionamos os principais palpites da partida para cada tipo de mercado, confira!

1. Vitória do Palmeiras (1.42): Com base na tabela, histórico do confronto e desempenho recente, o Verdão é claramente favorito.

2. Mais de 1.5 gols (1.34): As duas equipes têm média superior a 1 gol por partida. O Palmeiras costuma marcar com frequência, e o Ceará tem defesa vulnerável.

3. Ambos marcam – Não: Dado que o Palmeiras sofreu menos de 1 gol por jogo na competição, e o Ceará tem dificuldades fora de casa, esse mercado pode ser atrativo com odds entre 1.70 e 1.85.

4. Resultado correto – 2×0 Palmeiras: Placar que já se repetiu no histórico e condiz com a atual fase dos clubes.

Dicas finais para apostas no jogo

Se você está confiante sobre apostar nesta partida

  • Considere o desempenho em casa do Palmeiras: sólido, com poucas falhas defensivas.
  • Explore apostas combinadas, como vitória do Palmeiras + menos de 3.5 gols.
  • Evite apostas arriscadas no Ceará, já que sua performance fora de casa é instável e o histórico recente contra o Verdão é desfavorável.

Considerações finais sobre o confronto entre Palmeiras x Ceará

O confronto entre Palmeiras x Ceará promete ser intenso, mas com favoritismo claro para o time da casa. Com um elenco mais qualificado e campanha consistente, o Verdão tem tudo para conquistar mais três pontos no Allianz Parque.

Para quem deseja apostar, as odds e mercados disponíveis na Superbet oferecem boas oportunidades, especialmente em combinações e apostas no total de gols.

Fique atento ao horário: o jogo começa às 16h do domingo, 10 de agosto, com transmissão ao vivo em plataformas licenciadas. Acompanhe e aproveite as melhores oportunidades para apostar com responsabilidade.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

Conteúdos Relacionados

Palpite Juventude x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (11/08/2025)

Palpite Juventude x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (11/08/2025)

Acroud Media 11/08/2025
Palpite Palmeiras x Ceará hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Palpite Palmeiras x Ceará hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Acroud Media 10/08/2025
Palpite Cruzeiro x Santos hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Palpite Cruzeiro x Santos hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Acroud Media 10/08/2025
Cassino Esportiva Bet: Diversão com Slots e Jogos Ao Vivo

Cassino Esportiva Bet: Diversão com Slots e Jogos Ao Vivo

Matheus Bastos 09/08/2025
Palpite Flamengo x Mirassol hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (09/08/2025)

Palpite Flamengo x Mirassol hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (09/08/2025)

Acroud Media 09/08/2025
Palpite Coritiba x Chapecoense hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (08/08/2025)

Palpite Coritiba x Chapecoense hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (08/08/2025)

Acroud Media 08/08/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.