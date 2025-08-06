+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpite Palmeiras x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Saiba mais sobre o duelo entre Palmeiras x Corinthians na Copa do Brasil. O jogo doi antecipado para esta quarta-feira. Veja tudo aqui!

Acroud Media | 06/08/2025

O clássico Palmeiras x Corinthians agita as oitavas de final da Copa do Brasil 2025 com o confronto de volta marcado para quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília),no Allianz Parque. Ambas as equipes entraram na Copa do Brasil já na terceira fase, devido à participação na Libertadores.  O dérbi foi antecipado para esta quarta-feira.

<<Saiba tudo sobre o jogo entre Palmeiras x Corinthians na Betnacional>>

Melhores casas para apostar em Palmeiras x Corinthians

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Palmeiras x Corinthians. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

  1. bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  2. Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  3. Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  4. KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  5. Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  6. Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  7. Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  8. Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Agora saiba tudo sobre a partida, onde assistir, melhores resultados, as odds e os destaques para o jogo desta quarta-feira.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo

A transmissão do segundo jogo entre Palmeiras x Corinthians será feita por múltiplos canais e plataformas, incluindo:

  • TV Globo (aberta)
  • Sportv (TV fechada)
  • Prime Video (streaming)

Análise do Corinthians

O Corinthians chega para a partida de volta após ter feito o primeiro duelo em casa, na Neo Química Arena, com apoio de sua torcida. Pela Copa do Brasil, vem de uma classificação sólida contra o Novorizontino, vencendo por 2×0 no agregado. Já no Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos conquistados em 17 jogos (5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas), marcando 16 gols e sofrendo 20.

O técnico deve adotar uma postura reativa, priorizando o sistema defensivo e explorando os espaços com contra-ataques rápidos. Jogadores como Romero e Depay são peças-chave para surpreender a zaga palmeirense. A força da marcação no meio de campo e o aproveitamento das bolas paradas também serão estratégias importantes do Timão.

Desfalques confirmados: Yuri Alberto e Matheuzinho.

<<Você pode acompanhar tudo sobre o jogo na Betnacional>>

Análise do Palmeiras

Do outro lado, o Palmeiras faz uma campanha superior no Brasileirão, ocupando atualmente a 3ª colocação, com 32 pontos (10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas), com 19 gols marcados e 12 sofridos. Na Copa do Brasil, chega com moral após golear o Ceará por 4×0 no agregado na fase anterior.

A equipe de Abel Ferreira costuma dominar a posse de bola e cadenciar o ritmo do jogo, apostando na organização tática e na eficiência ofensiva. Jogadores como Felipe Anderson e Vitor Roque são fundamentais para desequilibrar com dribles e finalizações de média distância.

Desfalques confirmados: Murilo, Bruno Rodrigues e Paulinho.

Prováveis escalações entre Palmeiras x Corinthians

Entenda as prováveis escalações entre Palmeiras x Corinthians abaixo:

Palmeiras:  Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; Facundo Torres, Ramon Sosa, Vitor Roque.

Corinthians:  Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon, Garro; Romero, Depay.

Palpite para Palmeiras x Corinthians

Por se tratar de um clássico de mata-mata com muito em jogo, a tendência é que o confronto seja equilibrado e de poucos gols. Os dois times devem priorizar a defesa e tentar errar o mínimo possível, o que reforça a aposta em um cenário mais truncado.

Palpite sugerido: Total de Gols – Menos de 2.5

<<Você pode acompanhar  as estatísticas do jogo na Betnacional>>

Odds atualizadas da partida Palmeiras x Corinthians pela Betnacional

Confira as principais odds para o jogo de ida entre Palmeiras x Corinthians, conforme disponível na Betnacional:

Resultado Final

  • Corinthians: 3.38
  • Empate: 3.00
  • Palmeiras: 2.32

1º Gol

  • Corinthians: 2.43
  • Palmeiras: 1.93
  • Nenhum: 7.23

Dupla Chance

  • Corinthians ou Empate: 1.55
  • Corinthians ou Palmeiras: 1.37
  • Empate ou Palmeiras: 1.31

Ambos marcam

  • Sim: 2.12
  • Não: 1.67

Resultado Final + Ambos Marcam

  • Corinthians e Sim: 8.46
  • Corinthians e Não: 4.99
  • Empate e Sim: 4.66
  • Empate e Não: 6.94
  • Palmeiras e Sim: 6.00
  • Palmeiras e Não: 3.38

Essas odds mostram um leve favoritismo para o Palmeiras, especialmente em mercados combinados como “Palmeiras e Não” (vitória do Verdão sem sofrer gols).

***Atenção: as odds podem mudar a qualquer momento até a partida do jogo.

<<Saiba mais sobre as odds de Palmeiras x Corinthians na Betnacional>>

Retrospecto recente de Palmeiras x Corinthians

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o retrospecto é equilibrado:

  • 2 vitórias para o Corinthians
  • 2 empates
  • 1 vitória para o Palmeiras

Esse histórico evidencia a imprevisibilidade do clássico, tornando os palpites ainda mais disputados.

Considerações finais sobre Palmeiras x Corinthians

O confronto Palmeiras x Corinthians promete emoção e estratégia em campo. Com elencos competitivos, histórico equilibrado e ambiente de decisão, o duelo é uma ótima oportunidade para os torcedores acompanharem um dos maiores clássicos do Brasil. Os palpites sugerem um jogo tenso, com possibilidade de poucos gols — mas repleto de rivalidade.

  • Data do jogo: 06/08/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (Brasília)
  • Local: Allianz, São Paulo
  • Transmissão: Globo, Sportv e Prime Video

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

Conteúdos Relacionados

Betsson Vale a Pena? Análise Completa da Bet em 2025

Betsson Vale a Pena? Análise Completa da Bet em 2025

Acroud Media 07/08/2025
Palpite CRB x Cruzeiro hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (07/08/2025)

Palpite CRB x Cruzeiro hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (07/08/2025)

Acroud Media 07/08/2025
Melhores Cassinos Online do Brasil em 2025

Melhores Cassinos Online do Brasil em 2025

Acroud Media 06/08/2025
Casas de apostas que aceitam PIX: Lista Completa 2025

Casas de apostas que aceitam PIX: Lista Completa 2025

Matheus Bastos 06/08/2025
Palpite Palmeiras x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Palpite Palmeiras x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Acroud Media 06/08/2025
Palpite Fluminense x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Palpite Fluminense x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Acroud Media 06/08/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.