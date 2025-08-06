Palpite Palmeiras x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

O clássico Palmeiras x Corinthians agita as oitavas de final da Copa do Brasil 2025 com o confronto de volta marcado para quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília),no Allianz Parque. Ambas as equipes entraram na Copa do Brasil já na terceira fase, devido à participação na Libertadores. O dérbi foi antecipado para esta quarta-feira.

<<Saiba tudo sobre o jogo entre Palmeiras x Corinthians na Betnacional>>

Melhores casas para apostar em Palmeiras x Corinthians

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Palmeiras x Corinthians. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo. Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil. Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes. KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real. Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade. Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias. Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo. Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Agora saiba tudo sobre a partida, onde assistir, melhores resultados, as odds e os destaques para o jogo desta quarta-feira.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo

A transmissão do segundo jogo entre Palmeiras x Corinthians será feita por múltiplos canais e plataformas, incluindo:

TV Globo (aberta)

(aberta) Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Prime Video (streaming)

Análise do Corinthians

O Corinthians chega para a partida de volta após ter feito o primeiro duelo em casa, na Neo Química Arena, com apoio de sua torcida. Pela Copa do Brasil, vem de uma classificação sólida contra o Novorizontino, vencendo por 2×0 no agregado. Já no Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos conquistados em 17 jogos (5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas), marcando 16 gols e sofrendo 20.

O técnico deve adotar uma postura reativa, priorizando o sistema defensivo e explorando os espaços com contra-ataques rápidos. Jogadores como Romero e Depay são peças-chave para surpreender a zaga palmeirense. A força da marcação no meio de campo e o aproveitamento das bolas paradas também serão estratégias importantes do Timão.

Desfalques confirmados: Yuri Alberto e Matheuzinho.

<<Você pode acompanhar tudo sobre o jogo na Betnacional>>

Análise do Palmeiras

Do outro lado, o Palmeiras faz uma campanha superior no Brasileirão, ocupando atualmente a 3ª colocação, com 32 pontos (10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas), com 19 gols marcados e 12 sofridos. Na Copa do Brasil, chega com moral após golear o Ceará por 4×0 no agregado na fase anterior.

A equipe de Abel Ferreira costuma dominar a posse de bola e cadenciar o ritmo do jogo, apostando na organização tática e na eficiência ofensiva. Jogadores como Felipe Anderson e Vitor Roque são fundamentais para desequilibrar com dribles e finalizações de média distância.

Desfalques confirmados: Murilo, Bruno Rodrigues e Paulinho.

Prováveis escalações entre Palmeiras x Corinthians

Entenda as prováveis escalações entre Palmeiras x Corinthians abaixo:

Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; Facundo Torres, Ramon Sosa, Vitor Roque.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon, Garro; Romero, Depay.

Palpite para Palmeiras x Corinthians

Por se tratar de um clássico de mata-mata com muito em jogo, a tendência é que o confronto seja equilibrado e de poucos gols. Os dois times devem priorizar a defesa e tentar errar o mínimo possível, o que reforça a aposta em um cenário mais truncado.

Palpite sugerido: Total de Gols – Menos de 2.5

<<Você pode acompanhar as estatísticas do jogo na Betnacional>>

Odds atualizadas da partida Palmeiras x Corinthians pela Betnacional

Confira as principais odds para o jogo de ida entre Palmeiras x Corinthians, conforme disponível na Betnacional:

Resultado Final

Corinthians: 3.38

Empate: 3.00

Palmeiras: 2.32

1º Gol

Corinthians: 2.43

Palmeiras: 1.93

Nenhum: 7.23

Dupla Chance

Corinthians ou Empate: 1.55

Corinthians ou Palmeiras: 1.37

Empate ou Palmeiras: 1.31

Ambos marcam

Sim: 2.12

Não: 1.67

Resultado Final + Ambos Marcam

Corinthians e Sim: 8.46

Corinthians e Não: 4.99

Empate e Sim: 4.66

Empate e Não: 6.94

Palmeiras e Sim: 6.00

Palmeiras e Não: 3.38

Essas odds mostram um leve favoritismo para o Palmeiras, especialmente em mercados combinados como “Palmeiras e Não” (vitória do Verdão sem sofrer gols).

***Atenção: as odds podem mudar a qualquer momento até a partida do jogo.

<<Saiba mais sobre as odds de Palmeiras x Corinthians na Betnacional>>

Retrospecto recente de Palmeiras x Corinthians

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o retrospecto é equilibrado:

2 vitórias para o Corinthians

2 empates

1 vitória para o Palmeiras

Esse histórico evidencia a imprevisibilidade do clássico, tornando os palpites ainda mais disputados.

Considerações finais sobre Palmeiras x Corinthians

O confronto Palmeiras x Corinthians promete emoção e estratégia em campo. Com elencos competitivos, histórico equilibrado e ambiente de decisão, o duelo é uma ótima oportunidade para os torcedores acompanharem um dos maiores clássicos do Brasil. Os palpites sugerem um jogo tenso, com possibilidade de poucos gols — mas repleto de rivalidade.