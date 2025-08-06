Palpite Palmeiras x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

O clássico Palmeiras x Corinthians agita as oitavas de final da Copa do Brasil 2025 com o confronto de volta marcado para quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília),no Allianz Parque. Ambas as equipes entraram na Copa do Brasil já na terceira fase, devido à participação na Libertadores. O dérbi foi antecipado para esta quarta-feira.
Agora saiba tudo sobre a partida, onde assistir, melhores resultados, as odds e os destaques para o jogo desta quarta-feira.
Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo
A transmissão do segundo jogo entre Palmeiras x Corinthians será feita por múltiplos canais e plataformas, incluindo:
- TV Globo (aberta)
- Sportv (TV fechada)
- Prime Video (streaming)
Análise do Corinthians
O Corinthians chega para a partida de volta após ter feito o primeiro duelo em casa, na Neo Química Arena, com apoio de sua torcida. Pela Copa do Brasil, vem de uma classificação sólida contra o Novorizontino, vencendo por 2×0 no agregado. Já no Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos conquistados em 17 jogos (5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas), marcando 16 gols e sofrendo 20.
O técnico deve adotar uma postura reativa, priorizando o sistema defensivo e explorando os espaços com contra-ataques rápidos. Jogadores como Romero e Depay são peças-chave para surpreender a zaga palmeirense. A força da marcação no meio de campo e o aproveitamento das bolas paradas também serão estratégias importantes do Timão.
Desfalques confirmados: Yuri Alberto e Matheuzinho.
Análise do Palmeiras
Do outro lado, o Palmeiras faz uma campanha superior no Brasileirão, ocupando atualmente a 3ª colocação, com 32 pontos (10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas), com 19 gols marcados e 12 sofridos. Na Copa do Brasil, chega com moral após golear o Ceará por 4×0 no agregado na fase anterior.
A equipe de Abel Ferreira costuma dominar a posse de bola e cadenciar o ritmo do jogo, apostando na organização tática e na eficiência ofensiva. Jogadores como Felipe Anderson e Vitor Roque são fundamentais para desequilibrar com dribles e finalizações de média distância.
Desfalques confirmados: Murilo, Bruno Rodrigues e Paulinho.
Prováveis escalações entre Palmeiras x Corinthians
Entenda as prováveis escalações entre Palmeiras x Corinthians abaixo:
Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio; Facundo Torres, Ramon Sosa, Vitor Roque.
Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon, Garro; Romero, Depay.
Palpite para Palmeiras x Corinthians
Por se tratar de um clássico de mata-mata com muito em jogo, a tendência é que o confronto seja equilibrado e de poucos gols. Os dois times devem priorizar a defesa e tentar errar o mínimo possível, o que reforça a aposta em um cenário mais truncado.
Palpite sugerido: Total de Gols – Menos de 2.5
Odds atualizadas da partida Palmeiras x Corinthians pela Betnacional
Confira as principais odds para o jogo de ida entre Palmeiras x Corinthians, conforme disponível na Betnacional:
Resultado Final
- Corinthians: 3.38
- Empate: 3.00
- Palmeiras: 2.32
1º Gol
- Corinthians: 2.43
- Palmeiras: 1.93
- Nenhum: 7.23
Dupla Chance
- Corinthians ou Empate: 1.55
- Corinthians ou Palmeiras: 1.37
- Empate ou Palmeiras: 1.31
Ambos marcam
- Sim: 2.12
- Não: 1.67
Resultado Final + Ambos Marcam
- Corinthians e Sim: 8.46
- Corinthians e Não: 4.99
- Empate e Sim: 4.66
- Empate e Não: 6.94
- Palmeiras e Sim: 6.00
- Palmeiras e Não: 3.38
Essas odds mostram um leve favoritismo para o Palmeiras, especialmente em mercados combinados como “Palmeiras e Não” (vitória do Verdão sem sofrer gols).
***Atenção: as odds podem mudar a qualquer momento até a partida do jogo.
Retrospecto recente de Palmeiras x Corinthians
Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o retrospecto é equilibrado:
- 2 vitórias para o Corinthians
- 2 empates
- 1 vitória para o Palmeiras
Esse histórico evidencia a imprevisibilidade do clássico, tornando os palpites ainda mais disputados.
Considerações finais sobre Palmeiras x Corinthians
O confronto Palmeiras x Corinthians promete emoção e estratégia em campo. Com elencos competitivos, histórico equilibrado e ambiente de decisão, o duelo é uma ótima oportunidade para os torcedores acompanharem um dos maiores clássicos do Brasil. Os palpites sugerem um jogo tenso, com possibilidade de poucos gols — mas repleto de rivalidade.
- Data do jogo: 06/08/2025 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (Brasília)
- Local: Allianz, São Paulo
- Transmissão: Globo, Sportv e Prime Video