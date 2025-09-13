Palpites para Palmeiras x Internacional: Análise completa e onde assistir (13/09/2025)

O duelo entre Palmeiras x Internacional acontece pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O Verdão busca seguir firme na parte de cima da tabela, enquanto o Colorado tenta se afastar do meio da classificação. A seguir, veja estatísticas, escalações prováveis e palpites para o jogo.

Palmeiras x Internacional – Detalhes do jogo

Data: sábado, 13 de setembro de 2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo

Capacidade: 43.713 torcedores

Competição: Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Melhores casas para apostar em Palmeiras x Internacional

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vive ótima fase no Brasileirão. O time soma 43 pontos em 20 jogos, ocupando a 3ª posição, com campanha de 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

Nos últimos cinco jogos, foram 3 vitórias e 2 empates, mostrando consistência. O Verdão também tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 16 gols sofridos. Jogando no Allianz Parque, a equipe é ainda mais forte.

Como chega o Internacional

O Internacional aparece apenas na 10ª colocação, com 27 pontos em 21 partidas (7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas). O time gaúcho tem oscilado bastante, com sequência recente de 3 derrotas e 2 vitórias.

Apesar de contar com bons nomes no ataque, como Valencia e Wanderson, o Colorado sofre com a irregularidade e a fragilidade defensiva (29 gols sofridos).

Palpites para Palmeiras x Internacional

Palpite 1: Vitória do Palmeiras

O Verdão é favorito pelo momento, pela força em casa e pela solidez defensiva.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

Ambas as equipes têm ataques produtivos, e os jogos recentes do Internacional mostram média alta de gols.

Palpite 3: Ambos marcam – Sim

O Internacional costuma marcar mesmo fora de casa, mas também sofre muitos gols. O Palmeiras deve balançar as redes diante de sua torcida.

Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas: