Palpites para Palmeiras x Internacional: Análise completa e onde assistir (13/09/2025)

O duelo entre Palmeiras x Internacional acontece pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O Verdão busca seguir firme na parte de cima da tabela, enquanto o Colorado tenta se afastar do meio da classificação. A seguir, veja estatísticas, escalações prováveis e palpites para o jogo.
Palmeiras x Internacional – Detalhes do jogo
- Data: sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, São Paulo
- Capacidade: 43.713 torcedores
- Competição: Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Como chega o Palmeiras
O Palmeiras vive ótima fase no Brasileirão. O time soma 43 pontos em 20 jogos, ocupando a 3ª posição, com campanha de 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.
Nos últimos cinco jogos, foram 3 vitórias e 2 empates, mostrando consistência. O Verdão também tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 16 gols sofridos. Jogando no Allianz Parque, a equipe é ainda mais forte.
Como chega o Internacional
O Internacional aparece apenas na 10ª colocação, com 27 pontos em 21 partidas (7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas). O time gaúcho tem oscilado bastante, com sequência recente de 3 derrotas e 2 vitórias.
Apesar de contar com bons nomes no ataque, como Valencia e Wanderson, o Colorado sofre com a irregularidade e a fragilidade defensiva (29 gols sofridos).
Palpites para Palmeiras x Internacional
Palpite 1: Vitória do Palmeiras
O Verdão é favorito pelo momento, pela força em casa e pela solidez defensiva.
- Bet365: 1.60
- Superbet: 1.62
- Betnacional: 1.62
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Mais de 2.5 gols
Ambas as equipes têm ataques produtivos, e os jogos recentes do Internacional mostram média alta de gols.
- Bet365: 1.90
- Superbet: 1.92
- Betnacional: 1.88
Palpite 3: Ambos marcam – Sim
O Internacional costuma marcar mesmo fora de casa, mas também sofre muitos gols. O Palmeiras deve balançar as redes diante de sua torcida.
- Bet365: 2.10
- Superbet: 2.12
- Betnacional: 2.14
Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo
O jogo terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- Amazon Prime Video
- Claro TV+ (Bra)
- Globoplay (Bra)
- Premiere (Bra)