Palpites para Palmeiras x Universitario: Análise completa e onde assistir (21/08/2025)

O Allianz Parque será palco de um jogo que pode carimbar vaga nas quartas. O Palmeiras chega com vantagem confortável após aplicar 4 a 0 no Peru, enquanto o Universitario tenta um feito improvável em São Paulo. A seguir, análise completa, com palpites e como assistir ao duelo decisivo.

Palmeiras x Universitario – Detalhes do jogo

O duelo acontece na quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 21h30 no horário de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Melhores casas para apostar em Palmeiras x Universitario

Para acompanhar o jogo com mercados variados e cobertura ampla da competição, estas plataformas costumam listar a Libertadores com bom cardápio de opções.

Como chega o Palmeiras

O momento é positivo. Nos últimos cinco jogos são três vitórias, um empate e uma derrota. A sequência recente inclui empate com o Vitória em 3 de agosto, revés para o Corinthians em 6 de agosto, triunfo sobre o Ceará em 10 de agosto, goleada por 4 a 0 sobre o Universitario em Lima no dia 14 e vitória por 1 a 0 contra o Botafogo no dia 17. Abel Ferreira conta com peças em alta como Vitor Roque, Flaco López e o capitão Gustavo Gómez.

Como chega o Universitario

O time peruano tenta reagir após a derrota na ida. Nos últimos cinco jogos são três vitórias, um empate e uma derrota. A série recente mostra vitórias sobre Atlético Grau e Alianza Universidad, triunfo contra o Sport Boys, derrota por 4 a 0 para o Palmeiras em 14 de agosto e empate por 1 a 1 com o Sport Huancayo no dia 17. A equipe é comandada por Jorge Fossati, que retornou ao cargo em abril.

Palpites para Palmeiras x Universitario

Cenário de volta com vantagem larga costuma mudar o ritmo do jogo, mas o favoritismo permanece do lado alviverde. Abaixo, três caminhos de mercado que dialogam com o contexto e o recorte recente.

Palpite 1: Vitória do Palmeiras

O time brasileiro domina o confronto, traz 4 a 0 da ida e venceu fora na rodada do Brasileirão, sustentando confiança alta no Allianz Parque.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols na partida

Mesmo com a vantagem, o Palmeiras costuma criar volume em casa. O Universitario terá de se expor cedo se quiser sonhar com reação, o que tende a abrir espaços para um placar mais alto. Bet365: 1.85. Superbet: 1.88. Betnacional: 1.80. Valores de referência do mercado neste momento.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambos marcam Não

A defesa palmeirense vem de porta fechada no Peru e tem histórico recente competitivo em jogos grandes no Allianz. Com o adversário precisando sair, o risco de contra-ataques aumenta, mas a solidez defensiva do mandante pesa.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Palmeiras x Universitario ao vivo

No Brasil, a partida terá transmissão da ESPN na TV por assinatura e do Disney+ via streaming às 21h30. A informação é confirmada por veículos e pelo calendário oficial do clube.