Palpites para Real Madrid x Mallorca: Análise completa e onde assistir (30/08/2025)

O Real Madrid recebe o Mallorca neste sábado em duelo válido pela 3ª rodada da LaLiga 2025/26. Os merengues chegam embalados por duas vitórias e buscam manter o embalo no Santiago Bernabéu diante de um adversário que ainda não venceu na temporada. Confira análise completa, palpites, odds e onde assistir ao vivo.
Real Madrid x Mallorca – Detalhes do jogo
O confronto acontece no sábado, 30 de agosto de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 3ª rodada da LaLiga EA Sports 2025/26.
Como chega o Real Madrid
O Real Madrid soma duas vitórias em dois jogos, ocupando a vice-liderança de LaLiga. Sob comando de Xabi Alonso, a equipe se destaca pela defesa sólida — ainda não sofreu gols — e pela pressão alta no campo adversário. No ataque, Mbappé já é protagonista, enquanto Vinícius Júnior mantém papel decisivo na criação.
Como chega o Mallorca
O Mallorca iniciou a temporada de forma instável, com um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas. O técnico Javier Aguirre tenta ajustar a equipe, que depende muito do atacante Cyle Larin, destaque com gols e assistências recentes. A defesa, no entanto, tem sido vulnerável contra ataques de maior intensidade.
Palpites para Real Madrid x Mallorca
Baseado no momento das equipes, separamosi três mercados interessantes:
Palpite 1: Real Madrid vence
O time de Xabi Alonso soma duas vitórias seguidas, com defesa ainda invicta e ataque em alta. A equipe tem mostrado intensidade desde os primeiros minutos e chega mais completa, com Mbappé e Vinícius Júnior em destaque. Jogando em casa, o Real reúne argumentos sólidos para confirmar o favoritismo.
- Superbet: 1.22
- Bet365: 1.20
- Betnacional: 1.20
Palpite 2: Mais de 2.5 gols na partida
O Real Madrid já marcou quatro gols em duas rodadas e tem média alta de finalizações. O Mallorca, mesmo instável, costuma criar chances em transições rápidas. Esse cenário favorece um jogo movimentado, com boas probabilidades de ultrapassar a linha de três gols.
- Superbet: 1.56
- Bet365: 1.57
- Betnacional: 1.53
Palpite 3: Mbappé para marcar na partida
O atacante francês já balançou as redes nesta temporada e é peça central do ataque madrilenho. Com movimentação constante e alto volume ofensivo do time, a chance de Mbappé marcar novamente é elevada.
- Superbet: 1.53
- Bet365: 1.50
- Betnacional: 1.53
Onde assistir Real Madrid x Mallorca ao vivo
A partida será transmitida pela ESPN (televisão) e ESPN+ (streaming), com cobertura completa em tempo real para o público brasileiro.