Palpites para Real Madrid x Mallorca: Análise completa e onde assistir (30/08/2025)

Palpite para Real Madrid x Mallorca hoje (30/08): análise, onde assistir, melhores odds e dica de aposta. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 30/08/2025

O Real Madrid recebe o Mallorca neste sábado em duelo válido pela 3ª rodada da LaLiga 2025/26. Os merengues chegam embalados por duas vitórias e buscam manter o embalo no Santiago Bernabéu diante de um adversário que ainda não venceu na temporada. Confira análise completa, palpites, odds e onde assistir ao vivo.

Real Madrid x Mallorca – Detalhes do jogo

O confronto acontece no sábado, 30 de agosto de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 3ª rodada da LaLiga EA Sports 2025/26.

Melhores casas para apostar em Real Madrid x Mallorca

O confronto no Santiago Bernabéu promete movimentar o mercado de apostas, e escolher uma plataforma confiável é essencial para aproveitar as melhores cotações com segurança. Confira abaixo opções licenciadas que oferecem recursos de qualidade para apostar em Real Madrid x Mallorca.

  1. Superbet: odds competitivas e foco em ligas globais.
  2. Bet365: estatísticas ao vivo e mercados atualizados constantemente.
  3. Betnacional: plataforma brasileira com suporte rápido e eficiente.
  4. Betsson: tradição internacional com ambiente seguro de apostas.
  5. KTO: design moderno e boas oportunidades esportivas.
  6. Stake: mercados variados e presença digital consolidada.
  7. Esportes da Sorte: referência nacional no futebol brasileiro.
  8. Esportiva Bet: interface simples com transmissão em tempo real.
  9. VBet: catálogo esportivo diversificado e cassino integrado.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid soma duas vitórias em dois jogos, ocupando a vice-liderança de LaLiga. Sob comando de Xabi Alonso, a equipe se destaca pela defesa sólida — ainda não sofreu gols — e pela pressão alta no campo adversário. No ataque, Mbappé já é protagonista, enquanto Vinícius Júnior mantém papel decisivo na criação.

Como chega o Mallorca

O Mallorca iniciou a temporada de forma instável, com um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas. O técnico Javier Aguirre tenta ajustar a equipe, que depende muito do atacante Cyle Larin, destaque com gols e assistências recentes. A defesa, no entanto, tem sido vulnerável contra ataques de maior intensidade.

Palpites para Real Madrid x Mallorca

Baseado no momento das equipes, separamosi três mercados interessantes:

Palpite 1: Real Madrid vence

O time de Xabi Alonso soma duas vitórias seguidas, com defesa ainda invicta e ataque em alta. A equipe tem mostrado intensidade desde os primeiros minutos e chega mais completa, com Mbappé e Vinícius Júnior em destaque. Jogando em casa, o Real reúne argumentos sólidos para confirmar o favoritismo.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols na partida

O Real Madrid já marcou quatro gols em duas rodadas e tem média alta de finalizações. O Mallorca, mesmo instável, costuma criar chances em transições rápidas. Esse cenário favorece um jogo movimentado, com boas probabilidades de ultrapassar a linha de três gols.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Mbappé para marcar na partida

O atacante francês já balançou as redes nesta temporada e é peça central do ataque madrilenho. Com movimentação constante e alto volume ofensivo do time, a chance de Mbappé marcar novamente é elevada.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Real Madrid x Mallorca ao vivo

A partida será transmitida pela ESPN (televisão) e ESPN+ (streaming), com cobertura completa em tempo real para o público brasileiro.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

