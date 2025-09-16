Palpites para Real Madrid x Marseille: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

O Real Madrid recebe o Marseille nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no icônico Estádio Santiago Bernabéu, na estreia de ambos na fase de grupos da Champions League. O atual campeão espanhol estreia embalado por um início promissor na temporada, enquanto o Marseille estreia com ambição. É o pontapé inicial de uma fase decisiva da temporada, e aqui está a análise, os palpites certeiros e onde você pode assistir ao vivo.
Real Madrid x Marseille – Detalhes do jogo
O duelo está agendado para terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, válido pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.
Como chega o Real Madrid
O Real Madrid inicia a Champions embalado após o sucesso na temporada passada. O clube segue forte sob o comando de Xabi Alonso, com foco total nos primeiros desafios da fase de grupos.
Como chega o Marseille
O Marseille estreia como desafiante e busca surpreender um adversário tradicional. O clube chega com foco em estrutura defensiva e contragolpe, sabendo que entrar forte no grupo é vital nesta fase inicial — detalhes atualizados ainda não foram disponibilizados.
Palpites para Real Madrid x Marseille
Segue uma seleção de mercados atraentes, com explicações breves e odds estimadas (sujeitas a alterações até o início da partida).
Palpite 1: Vitória do Real Madrid
Com o fator casa e elenco mais entrosado, o Real é o grande favorito para levar a partida.
- Superbet: 1.60
- Bet365: 1.57
- Betnacional: 1.56
Palpite 2: Mais de 2,5 gols (Over 2,5)
O Real Madrid costuma impor ritmo forte no Bernabéu, e o Marseille não deve ficar só na defesa. A tendência é de jogo aberto e com gols de ambos os lados.
- Superbet: 1.51
- Bet365: 1.50
- Betnacional: 1.49
Palpite 3: Mbappé para marcar a qualquer momento
O francês chega em grande fase e é peça-chave no ataque merengue. Atuando em casa, Mbappé tem tudo para deixar sua marca contra a defesa francesa.
- Superbet: 1.72
- Bet365: 1.66
- Betnacional: 1.68
Onde assistir Real Madrid x Marseille ao vivo
A partida será transmitida pela ESPN e também no Disney+, garantindo ampla cobertura para o torcedor. Quem quiser acompanhar estatísticas e lances em tempo real pode recorrer a plataformas do mercado.