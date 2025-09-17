Palpites para River Plate x Palmeiras: Análise completa e onde assistir (17/09/2025)

River Plate e Palmeiras se enfrentam em um duelo eletrizante pela Copa Libertadores, no Estádio Monumental de Buenos Aires. O time argentino chega embalado por uma boa sequência em casa, enquanto o Verdão busca confirmar o favoritismo com seu ataque avassalador e solidez defensiva.

River Plate x Palmeiras – Detalhes do jogo

Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025

quarta-feira, 17 de setembro de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Monumental, Buenos Aires

Estádio Monumental, Buenos Aires Competição: Copa Libertadores – Quartas de final

Contexto: O River aposta na força do Monumental (84.567 torcedores) e chega com média de 1,8 gols por jogo na competição. O Palmeiras, por sua vez, apresenta números impressionantes: 2,6 gols marcados por jogo e apenas 0,5 sofridos, se destacando como uma das equipes mais consistentes da Libertadores.

Melhores casas para apostar em River Plate x Palmeiras

Listamos abaixo as melhores e as mais confiáveis casas de apostas para o duelo entre River Plate x Palmeiras, nesta quarta-feira.

Como chega o River Plate

O time de Marcelo Gallardo aposta na força ofensiva e no apoio da torcida. A média de 1,8 gols por jogo reforça o poder do ataque, mas a defesa precisará ser sólida contra o time brasileiro. O River vem de bons resultados recentes em casa e busca se impor na ida.

Como chega o Palmeiras

Comandado por Abel Ferreira, o Verdão tem sido o time mais regular da Libertadores. A média de 2,6 gols marcados e apenas 0,5 sofridos mostra equilíbrio entre ataque e defesa. A equipe paulista chega motivada, acumulando três vitórias consecutivas e com elenco completo.

Palpites para River Plate x Palmeiras

Palpite 1: Palmeiras ou Empate (Dupla Chance X2)

O Verdão tem defesa sólida e números superiores, além de um ataque letal. Mesmo fora de casa, deve evitar a derrota.

Palpite 2: Ambos marcam – SIM

River e Palmeiras possuem médias ofensivas altas (1,8 e 2,6 gols). O cenário é favorável para gols de ambos os lados.

Palpite 3: Mais de 2,5 gols

Com ataques em boa fase e estilos ofensivos, o duelo promete muitas finalizações e tendência de placar movimentado.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir River Plate x Palmeiras ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming da Bet365, disponível para usuários cadastrados com saldo em conta.