Palpites para River Plate x Palmeiras: Análise completa e onde assistir (17/09/2025)

River Plate e Palmeiras se enfrentam em um duelo eletrizante pela Copa Libertadores, no Estádio Monumental de Buenos Aires. O time argentino chega embalado por uma boa sequência em casa, enquanto o Verdão busca confirmar o favoritismo com seu ataque avassalador e solidez defensiva.
River Plate x Palmeiras – Detalhes do jogo
- Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Monumental, Buenos Aires
- Competição: Copa Libertadores – Quartas de final
Contexto: O River aposta na força do Monumental (84.567 torcedores) e chega com média de 1,8 gols por jogo na competição. O Palmeiras, por sua vez, apresenta números impressionantes: 2,6 gols marcados por jogo e apenas 0,5 sofridos, se destacando como uma das equipes mais consistentes da Libertadores.
Como chega o River Plate
O time de Marcelo Gallardo aposta na força ofensiva e no apoio da torcida. A média de 1,8 gols por jogo reforça o poder do ataque, mas a defesa precisará ser sólida contra o time brasileiro. O River vem de bons resultados recentes em casa e busca se impor na ida.
Como chega o Palmeiras
Comandado por Abel Ferreira, o Verdão tem sido o time mais regular da Libertadores. A média de 2,6 gols marcados e apenas 0,5 sofridos mostra equilíbrio entre ataque e defesa. A equipe paulista chega motivada, acumulando três vitórias consecutivas e com elenco completo.
Palpites para River Plate x Palmeiras
Palpite 1: Palmeiras ou Empate (Dupla Chance X2)
O Verdão tem defesa sólida e números superiores, além de um ataque letal. Mesmo fora de casa, deve evitar a derrota.
- Bet365: 1.57
- Superbet: 1.54
- Betnacional: 1.53
Palpite 2: Ambos marcam – SIM
River e Palmeiras possuem médias ofensivas altas (1,8 e 2,6 gols). O cenário é favorável para gols de ambos os lados.
- Bet365: 2.05
- Superbet: 1.97
- Betnacional: 2.03
Palpite 3: Mais de 2,5 gols
Com ataques em boa fase e estilos ofensivos, o duelo promete muitas finalizações e tendência de placar movimentado.
- Bet365: 2.05
- Superbet: 2.02
- Betnacional: 2.01
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir River Plate x Palmeiras ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming da Bet365, disponível para usuários cadastrados com saldo em conta.