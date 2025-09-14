+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para São Paulo x Botafogo: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

Confira o palpite para São Paulo x Botafogo hoje (14/09), onde assistir, odds e dicas de aposta para o jogo. Jogue com responsabilidade!

Acroud Media | 14/09/2025

O duelo entre São Paulo x Botafogo promete equilíbrio, colocando frente a frente dois clubes que brigam diretamente pelo G6 do Brasileirão. O Tricolor joga no MorumBIS embalado por bons resultados recentes, enquanto o Fogão tenta se recuperar após duas derrotas seguidas.

São Paulo x Botafogo – Detalhes do jogo

  • Data: domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 17h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
  • Contexto: São Paulo é o 7º colocado com 32 pontos; Botafogo ocupa a 5ª posição com 35 pontos.

Melhores casas para apostar em São Paulo x Botafogo

Confira algumas opções confiáveis para apostas neste duelo:

  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega o São Paulo

O São Paulo ocupa a 7ª posição com 32 pontos (8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas). A equipe de Hernán Crespo vem de quatro jogos sem perder (2 vitórias e 2 empates). O Tricolor tem se mostrado sólido defensivamente, sofrendo apenas 1 gol por jogo em média.

Nos últimos confrontos diretos, o time mostrou equilíbrio contra o Botafogo, mas precisa melhorar a efetividade ofensiva (média de 1,2 gol por jogo).

Como chega o Botafogo

O Botafogo é o 5º colocado, com 35 pontos, e briga diretamente por vaga na Libertadores. O time comandado por Davide Ancelotti alterna bons momentos, mas vem de duas derrotas seguidas.

O ataque é um dos pontos fortes: média de 1,5 gol por jogo e volume ofensivo alto (5,5 chutes no alvo por partida). No entanto, a defesa sofreu gols em 4 dos últimos 5 jogos.

Palpites para São Paulo x Botafogo

Palpite 1: Vitória do São Paulo

O fator casa e a boa sequência recente tornam o Tricolor favorito.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 0.5 gols no total

Ambas as equipes possuem média superior a 1 gol marcado, o que favorece o mercado de gols.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambos marcam – Sim

Com ataques eficientes e defesas que vêm oscilando, há grande chance de gols dos dois lados.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Amazon Prime Video, Premiere e Globoplay.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

