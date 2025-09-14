Palpites para São Paulo x Botafogo: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

O duelo entre São Paulo x Botafogo promete equilíbrio, colocando frente a frente dois clubes que brigam diretamente pelo G6 do Brasileirão. O Tricolor joga no MorumBIS embalado por bons resultados recentes, enquanto o Fogão tenta se recuperar após duas derrotas seguidas.
<<Aposte em São Paulo x Botafogo pela Superbet>>
São Paulo x Botafogo – Detalhes do jogo
- Data: domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 17h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
- Contexto: São Paulo é o 7º colocado com 32 pontos; Botafogo ocupa a 5ª posição com 35 pontos.
Melhores casas para apostar em São Paulo x Botafogo
Confira algumas opções confiáveis para apostas neste duelo:
- Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
- bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
- Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
- KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
- Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
- Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
- Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.
- Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
- Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
Como chega o São Paulo
O São Paulo ocupa a 7ª posição com 32 pontos (8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas). A equipe de Hernán Crespo vem de quatro jogos sem perder (2 vitórias e 2 empates). O Tricolor tem se mostrado sólido defensivamente, sofrendo apenas 1 gol por jogo em média.
Nos últimos confrontos diretos, o time mostrou equilíbrio contra o Botafogo, mas precisa melhorar a efetividade ofensiva (média de 1,2 gol por jogo).
<<Aposte em São Paulo x Botafogo pela Superbet>>
Como chega o Botafogo
O Botafogo é o 5º colocado, com 35 pontos, e briga diretamente por vaga na Libertadores. O time comandado por Davide Ancelotti alterna bons momentos, mas vem de duas derrotas seguidas.
O ataque é um dos pontos fortes: média de 1,5 gol por jogo e volume ofensivo alto (5,5 chutes no alvo por partida). No entanto, a defesa sofreu gols em 4 dos últimos 5 jogos.
<<Aposte em São Paulo x Botafogo pela Superbet>>
Palpites para São Paulo x Botafogo
Palpite 1: Vitória do São Paulo
O fator casa e a boa sequência recente tornam o Tricolor favorito.
- Bet365: 2.20
- Superbet: 2.25
- Betnacional: 2.22
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Mais de 0.5 gols no total
Ambas as equipes possuem média superior a 1 gol marcado, o que favorece o mercado de gols.
- Bet365: 1.10
- Superbet: 1.11
- Betnacional: 1.10
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Ambos marcam – Sim
Com ataques eficientes e defesas que vêm oscilando, há grande chance de gols dos dois lados.
- Bet365: 2.10
- Superbet: 2.10
- Betnacional: 2.14
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Amazon Prime Video, Premiere e Globoplay.