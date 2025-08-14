Palpite Universitario x Palmeiras hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (14/08/2025)

Reprodução

O confronto entre Universitario x Palmeiras promete ser um dos destaques da noite desta quinta-feira, 14 de agosto, pela Copa Libertadores 2025. A equipe peruana chega embalada por bons resultados recentes e aposta no apoio da torcida para tentar surpreender um dos grandes favoritos ao título. Do outro lado, o Verdão de Abel Ferreira vem de uma fase de grupos impecável e quer abrir vantagem já no jogo de ida para encaminhar a vaga às quartas de final.

Universitario x Palmeiras – Detalhes do jogo

Data: quinta-feira, 14 de agosto de 2025

quinta-feira, 14 de agosto de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estadio Monumental, Lima – Peru

Estadio Monumental, Lima – Peru Competição: Oitavas de final da Copa Libertadores

Oitavas de final da Copa Libertadores Contexto: Universitario aposta no fator casa, enquanto o Palmeiras busca manter sua invencibilidade na competição

Agora que você já conhece as melhores opções para apostar na Libertadores, saiba tudo sobre o jogo Universitario x Palmeiras

Como chega o Universitario

O Universitario vive um momento positivo, somando 3 vitórias e 2 empates nas últimas cinco partidas. No torneio continental, encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com campanha de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 4 gols e sofrendo apenas 4, estatística que mostra a força de seu sistema defensivo.

Sob o comando de Jorge Fossati, o time adota postura equilibrada, com linhas compactas e transições rápidas. Um de seus pontos fortes é a eficiência na defesa: a média de 0,7 gol sofrido por jogo na Libertadores reflete a solidez do setor.

Entre os destaques estão Diego Churín, referência ofensiva e jogador de boa presença física, e Andy Polo, veloz e habilidoso, capaz de criar oportunidades em contra-ataques. O fator casa também pode pesar, já que a equipe tem boa média de pontos atuando no Estadio Monumental.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras é o time mais dominante da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. Com 100% de aproveitamento, venceu as seis partidas, marcou 17 gols e sofreu apenas 4, números que confirmam o equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente.

O técnico Abel Ferreira prioriza um estilo de jogo versátil, capaz de se adaptar às circunstâncias. O time apresenta média de 7,8 finalizações certas por jogo na Libertadores, um dos melhores índices da competição.

O elenco conta com jogadores decisivos como Raphael Veiga, responsável por organizar o meio-campo e marcar gols importantes, e Flaco López, referência no ataque e artilheiro da equipe na temporada. Mesmo com oscilações no Brasileirão, o Verdão mantém alto desempenho no cenário internacional e chega como favorito para este confronto.

Palpites para Universitario x Palmeiras

O confronto promete ser equilibrado, principalmente pelo contexto do jogo de ida e pela força defensiva das duas equipes. Ainda assim, o Palmeiras se destaca pela qualidade técnica e experiência em mata-mata de Libertadores, fatores que podem pesar a seu favor.

Palpite 1: Vitória do Palmeiras

O Verdão chega com melhor campanha, elenco mais qualificado e histórico favorável contra o Universitario, tendo vencido os dois jogos que disputaram pela Libertadores em 2021. O time brasileiro deve buscar o controle da posse de bola e aproveitar as chances criadas.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Acima de 0.5 gols no 1º tempo

O Palmeiras costuma começar os jogos de forma intensa, e o Universitario, jogando em casa, também deve tentar pressionar no início. Com média alta de finalizações, é provável que o primeiro tempo tenha pelo menos um gol.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambos marcam – Não

As duas equipes se destacam defensivamente, e o Palmeiras deve tentar neutralizar as principais armas do Universitario. A tendência é que pelo menos um dos times não marque.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Universitario x Palmeiras ao vivo

A partida entre Universitario e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Star+. A cobertura começará antes do apito inicial, com análises pré-jogo, entrevistas e todos os detalhes diretamente do Estadio Monumental, em Lima.