Palpites para Vasco x Ceará: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

Confira o palpite para Vasco x Ceará hoje (14/09), pelo Brasileirão, com onde assistir, estatísticas, odds e dicas de apostas.

Acroud Media | 14/09/2025

O duelo entre Vasco x Ceará acontece em São Januário e coloca frente a frente dois clubes que vivem momentos distintos no Brasileirão. O Ceará tenta se manter no meio da tabela, enquanto o Vasco busca se afastar da zona de rebaixamento.

Vasco x Ceará – Detalhes do jogo

  • Data: domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
  • Capacidade: 21.880 torcedores

Como chega o Vasco

O Vasco ocupa a 15ª posição com 22 pontos em 21 jogos (6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas). O ataque marcou 30 gols, mas a defesa é vulnerável, com 31 sofridos.

Sob o comando de Fernando Diniz, o time tenta se recuperar após quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória recente sobre o Juventude (0-2) trouxe ânimo, mas a irregularidade ainda pesa.

Como chega o Ceará

O Ceará aparece em 11º lugar com 26 pontos em 21 jogos (7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas). O time tem 19 gols marcados e 20 sofridos, mostrando equilíbrio defensivo.

Nos últimos cinco jogos, o Vozão venceu duas vezes e perdeu três. Com Léo Condé, a equipe busca consolidar-se no meio da tabela e se aproximar da parte de cima.

Palpites para Vasco x Ceará

Palpite 1: Vitória do Vasco

Jogando em casa e pressionado para pontuar, o Vasco tende a buscar a vitória, mesmo contra um Ceará mais consistente.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambos marcam – Sim

O Ceará tem marcado gols com regularidade, enquanto o Vasco é ofensivo, mas falha defensivamente. O cenário favorece gols para os dois lados.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Mais de 1.5 gols

Com ataques medianos e defesas instáveis, o jogo tende a ter pelo menos dois gols.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Vasco x Ceará ao vivo

A partida será transmitida ao vivo em diversas plataformas:

  • Amazon Prime Video
  • Premiere (pay-per-view)
  • Globoplay
  • Claro TV+
  • Vivo Play

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

