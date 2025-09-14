Palpites para Vasco x Ceará: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

O duelo entre Vasco x Ceará acontece em São Januário e coloca frente a frente dois clubes que vivem momentos distintos no Brasileirão. O Ceará tenta se manter no meio da tabela, enquanto o Vasco busca se afastar da zona de rebaixamento.
Vasco x Ceará – Detalhes do jogo
- Data: domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
- Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
- Capacidade: 21.880 torcedores
Como chega o Vasco
O Vasco ocupa a 15ª posição com 22 pontos em 21 jogos (6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas). O ataque marcou 30 gols, mas a defesa é vulnerável, com 31 sofridos.
Sob o comando de Fernando Diniz, o time tenta se recuperar após quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória recente sobre o Juventude (0-2) trouxe ânimo, mas a irregularidade ainda pesa.
Como chega o Ceará
O Ceará aparece em 11º lugar com 26 pontos em 21 jogos (7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas). O time tem 19 gols marcados e 20 sofridos, mostrando equilíbrio defensivo.
Nos últimos cinco jogos, o Vozão venceu duas vezes e perdeu três. Com Léo Condé, a equipe busca consolidar-se no meio da tabela e se aproximar da parte de cima.
Palpites para Vasco x Ceará
Palpite 1: Vitória do Vasco
Jogando em casa e pressionado para pontuar, o Vasco tende a buscar a vitória, mesmo contra um Ceará mais consistente.
- Bet365: 1.85
- Superbet: 1.87
- Betnacional: 1.87
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Ambos marcam – Sim
O Ceará tem marcado gols com regularidade, enquanto o Vasco é ofensivo, mas falha defensivamente. O cenário favorece gols para os dois lados.
- Bet365: 2.10
- Superbet: 2.15
- Betnacional: 2.14
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Mais de 1.5 gols
Com ataques medianos e defesas instáveis, o jogo tende a ter pelo menos dois gols.
- Bet365: 1.25
- Superbet: 1.27
- Betnacional: 1.28
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir Vasco x Ceará ao vivo
A partida será transmitida ao vivo em diversas plataformas:
- Amazon Prime Video
- Premiere (pay-per-view)
- Globoplay
- Claro TV+
- Vivo Play
