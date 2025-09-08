Palpites para Vila Nova x Athletic Club: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

O confronto entre Vila Nova e Athletic Club está marcado para segunda-feira, 8 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, válido pela 25ª rodada da Série B.

Neste artigo, você encontrará os melhores palpites para a partida, além de uma análise completa e onde assistir.

Vila Nova x Athletic Club – Detalhes do jogo

A partida entre Vila Nova e Athletic Club ocorre na segunda, 8/09/2025, às 21h30 (Brasília), em Goiânia. O local é o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – casa do Vila Nova. A rodada 25 da Série B traz duelo de realidades distintas: os goianos na parte de cima da tabela e os visitantes briscando a zona de queda.

Melhores casas para apostar em Vila Nova x Athletic Club

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova soma 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, com 34 pontos, disputando uma posição no meio da tabela da Série B.

Como chega o Athletic Club

O Athletic amarga a 15ª colocação, com 28 pontos (8V, 4E, 12D). Marca ligeiramente mais do que sofre, mas tem saldo negativo e busca reação urgente longe de Minas Gerais.

Palpites para Vila Nova x Athletic Club

Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:

Palpite 1: Vila Nova Empate Anula

Bom desempenho em casa e confronto direto favorável (vitória anterior por 1–0 no 1º turno).

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambas equipes marcam – Não

Vila Nova e Athletic têm perfis diferentes e ambos têm tudo para fazer uma partida truncada e bem difícil.

Palpite 3: Menos de 2,5 gols

Histórico recente (confronto direto único e vários jogos de ambas as equipes) aponta para partidas com poucos gols.

Onde assistir Vila Nova x Athletic Club ao vivo

A transmissão da Série B no Brasil costuma ocorrer pelos canais ESPN (TV) e Disney+ (streaming). Confira a grade oficial do dia para confirmar transmissão da partida.