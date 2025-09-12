Palpites para Volta Redonda x Criciúma: Análise completa e onde assistir (12/09/2025)

Volta Redonda enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, em mais um capítulo empolgante da Série B. O duelo traz clima de reabilitação para o Voltaço, que quer embalar na competição, e a busca do Criciúma por estabilidade na parte de cima da tabela. Com estádio cheio e duelo equilibrado, a partida promete envolvimento do início ao fim, e a gente já traz dicas certeiras para você.

Volta Redonda x Criciúma – Detalhes do jogo

O confronto entre Volta Redonda e Criciúma ocorre nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, também conhecido como Estádio da Cidadania, casa do Voltaço. O duelo vale pela 26ª rodada do Brasileirão Série B.

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda, campeão da Série C em 2024, retornou à Série B com moral e busca estabilidade nesta fase da temporada. Atualmente posicionado na 18ª colocação, o time ainda precisa somar pontos para afastar riscos de queda. Por jogar em casa, com o apoio da torcida e o conforto do Estádio da Cidadania, o Voltaço espera usar esse fator como trunfo, apoiado por uma base sólida defensiva.

Como chega o Criciúma

O Criciúma, com história vitoriosa, incluindo título da Copa do Brasil em 1991, busca agora consolidar seu lugar entre os melhores da Série B. Ocupando a 3ª posição na tabela, o Tigre vem com campanha consistente e ambição clara pelo acesso. A equipe exibe equilíbrio entre defesa e ataque e costuma surpreender fora de casa, ingrediente que reforça o favoritismo no confronto.

Palpites para Volta Redonda x Criciúma

Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim

Volta Redonda vem mais forte no ataque em casa, e o Criciúma tem presença ofensiva consistente.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Empate

A posição na tabela pode até não mostrar equilíbrio entre as equipe, mas o Voltaço joga em casa e deve dificultar a vida do Criciúma. Com isso, apostar no empate pode ser uma opção interessante para quem gosta de odds acima da média.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Mais de 9 escanteios na partida

Apesar da dificuldade do jogo, as equipes têm como característica forçar cruzamentos durante todo o jogo, o que resulta em uma boa quantidade de escanteios na partida.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN/Disney +.