Palpites para Volta Redonda x Criciúma: Análise completa e onde assistir (12/09/2025)

Volta Redonda enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, em mais um capítulo empolgante da Série B. O duelo traz clima de reabilitação para o Voltaço, que quer embalar na competição, e a busca do Criciúma por estabilidade na parte de cima da tabela. Com estádio cheio e duelo equilibrado, a partida promete envolvimento do início ao fim, e a gente já traz dicas certeiras para você.
Volta Redonda x Criciúma – Detalhes do jogo
O confronto entre Volta Redonda e Criciúma ocorre nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, também conhecido como Estádio da Cidadania, casa do Voltaço. O duelo vale pela 26ª rodada do Brasileirão Série B.
Melhores casas para apostar em Volta Redonda x Criciúma
Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:
- Superbet: Plataforma ágil com odds competitivas no pré-jogo.
- Bet365: Excelência em estatísticas e profundidade de mercados.
- Betnacional: Operadora brasileira com interface clara e suporte eficiente.
- Betsson: Ambiente confiável e boas opções de aposta.
- KTO: Navegação simples e cotações consistentes no futebol.
- Stake: Visual moderno e cobertura ampla de esportes.
- Esportes da Sorte: Apostas variadas com bom acompanhamento ao vivo.
- Esportiva Bet: Transmissões ao vivo integradas à plataforma leve.
- VBet: Cassino e esportes em um só ambiente.
Como chega o Volta Redonda
O Volta Redonda, campeão da Série C em 2024, retornou à Série B com moral e busca estabilidade nesta fase da temporada. Atualmente posicionado na 18ª colocação, o time ainda precisa somar pontos para afastar riscos de queda. Por jogar em casa, com o apoio da torcida e o conforto do Estádio da Cidadania, o Voltaço espera usar esse fator como trunfo, apoiado por uma base sólida defensiva.
Como chega o Criciúma
O Criciúma, com história vitoriosa, incluindo título da Copa do Brasil em 1991, busca agora consolidar seu lugar entre os melhores da Série B. Ocupando a 3ª posição na tabela, o Tigre vem com campanha consistente e ambição clara pelo acesso. A equipe exibe equilíbrio entre defesa e ataque e costuma surpreender fora de casa, ingrediente que reforça o favoritismo no confronto.
Palpites para Volta Redonda x Criciúma
Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:
Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim
Volta Redonda vem mais forte no ataque em casa, e o Criciúma tem presença ofensiva consistente.
- Superbet: 2.12
- Bet365: 2.10
- Betnacional: 2.12
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Empate
A posição na tabela pode até não mostrar equilíbrio entre as equipe, mas o Voltaço joga em casa e deve dificultar a vida do Criciúma. Com isso, apostar no empate pode ser uma opção interessante para quem gosta de odds acima da média.
- Superbet: 3.00
- Bet365: 3.00
- Betnacional: 3.01
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Mais de 9 escanteios na partida
Apesar da dificuldade do jogo, as equipes têm como característica forçar cruzamentos durante todo o jogo, o que resulta em uma boa quantidade de escanteios na partida.
- Superbet: 1.66
- Bet365: 1.66
- Betnacional: 1.67
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir Volta Redonda x Criciúma ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN/Disney +.