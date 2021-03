Os locais de vacinação continuam os mesmos: no Teatro Municipal, que fica na Praça Menino João Hélio, no Centro; e na Subprefeitura de São Vicente, das 9h às 16h. Divulgação

Publicado 09/03/2021 20:25

A Prefeitura de Araruama, por meio da Saúde Coletiva, divulgou calendário para vacinação dos idosos de 78 e 79 anos. O grupo deve prestar atenção porque as datas variam de acordo com o mês do nascimento. Vai funcionar da seguinte forma: Na quinta-feira (11), serão imunizados somente os idosos de 79 anos que nasceram de janeiro a junho. Na sexta (12), será a vez dos que têm 79 anos, mas que nasceram de julho a dezembro.

Na próxima semana, no dia 15 (segunda-feira) serão vacinados somente os de 78 anos, que nasceram de janeiro a junho; e no dia 16 (terça-feira), os de 78 anos que nasceram de julho a dezembro. A pessoa deve levar os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS.

Os locais de vacinação continuam os mesmos: no Teatro Municipal, que fica na Praça Menino João Hélio, no Centro; e na Subprefeitura de São Vicente, das 9h às 16h.