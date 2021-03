Por Renata Cristiane

Publicado 15/03/2021 20:42

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz na última sexta-feira (12), para obter informações que possam levar à prisão do ex-policial militar Marcos André Rodrigues Glória Machado, o Marcão, de 50 anos. De acordo com investigações, ele é suspeito de chefiar uma organização paramilitar ligada aos crimes de homicídio e extorsão, e que expulsavam moradores de suas casas em Araruama.Contra ele há um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. Marcão é considerado foragido da Justiça por ter matado um homem na própria casa. Na ocasião, ele cometeu o crime para que milicianos fossem morar na residência.O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099- Telefone: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177-• APP "Disque Denúncia RJO anonimato é garantido.