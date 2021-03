O novo decreto deve ser publicado nesta quarta-feira (24) ou quinta (25). Marcelo Figueiredo (internet)

Por Renata Cristiane

Publicado 24/03/2021 13:44 | Atualizado 24/03/2021 13:46

A Prefeitura de Araruama vai acompanhar os municípios da região e também decretará a proibição da permanência nas praias e lagoas da cidade. A informação foi confirmada ao O Dia pela própria prefeita do município, Lívia Belo (PP).



O novo decreto deve ser publicado nesta quarta-feira (24) ou quinta (25). Com a nova decisão, informações exclusivas indicam que barreiras sanitárias também serão adotadas, dentre as novas restrições.



Além disso, está previsto para ocorrer uma reunião em Araruama com todos os prefeitos dos municípios da Região dos Lagos, com o objetivo de definir uma estratégia única como, por exemplo, uma ‘super barreira’ que dificulte a invasão de turistas na região. Ainda não se sabe se a reunião será realizada ainda nesta quarta ou se será na manhã de quinta.

Araruama suspende aulas presenciais da rede pública e privada de ensino

Publicidade

Araruama suspendeu as aulas presenciais nas redes pública e privadas de ensino a partir desta quarta-feira (24). A medida foi publicada em decreto na segunda (22).



De acordo com o documento, as aulas presenciais para alunos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano), nas modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA), podem seguir apenas de forma on-line até 18 de abril, sem prejuízo ao calendário letivo.



As aulas dos alunos do Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) começam em junho.



As aulas para a educação infantil e projeto casa creche também foram suspensas.