Por Renata Cristiane

Publicado 08/04/2021 16:22 | Atualizado 08/04/2021 16:36

A diretora do Departamento de Cerimonial de Araruama, Sueli Amaral de Bragança, morreu nesta quinta-feira (8) vítima da Covid-19.

Dona Sueli, como era conhecida, exerceu o cargo de diretora do departamento, além de outras funções na Prefeitura por quase 30 anos. Há cerca de cinco anos, ela chegou a vencer um câncer da mama. De acordo amigos, Sueli estava cumprindo as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, fazendo isolamento social, saindo estritamente para o necessário, uma vez que residia apenas com a mãe idosa, de 97 anos, e tinha preocupação de contaminá-la. Entretanto, a COVID-19 não a poupou.

A Prefeitura decretou luto oficial de 3 dias no município.

“A sua brilhante trajetória profissional, bem como a firmeza de caráter e retidão, agora fazem parte de um legado que permanecerá como um norte a ser seguido pelas novas gerações. À memória de dona Sueli todo o reconhecimento e respeito do poder público e sociedade araruamense, principalmente pelo seu caráter, dignidade e nobreza de alma”, disse a Prefeitura em nota.