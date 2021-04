Araruama

Araruama, Búzios, Iguaba e São Pedro estão classificadas com risco muito alto no Mapa da Covid

Em Cabo Frio, Arraial do Cabo e Saquarema, a situação da pandemia se encontra em risco alto (vermelho), que é o panorama geral do Estado do Rio de Janeiro.

Publicado 27/03/2021 20:28 | Atualizado há 3 semanas