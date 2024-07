Araruama é destaque com uma gestão eficaz e transparente, comprometida em desenvolver políticas públicas que impactem positivamente na vida da população - Divulgação

Publicado 17/07/2024 17:48 | Atualizado 17/07/2024 17:55

Araruama - Araruama, na Região dos Lagos, está entre as 40 melhores cidades do estado do Rio em qualidade de vida, de acordo com os dados do Índice de Progresso Social (IPS Brasil). No ranking nacional, a cidade se destaca ocupando a 1924ª posição, de um total de 5.570 municípios.



O desempenho positivo de Araruama chama atenção em especial se comparado a municípios vizinhos, como é o caso de Saquarema. Embora a cidade possua um orçamento bilionário, com a 7ª maior renda per capita do país, Saquarema está na posição 4078 do ranking nacional e na 83ª no ranking estadual, o que a coloca entre os 9 piores municípios do estado em qualidade de vida.

O site oficial do IPS Brasil informa que a metodologia é a mais completa para avaliar a realidade socioambiental do país, oferecendo um panorama multidimensional sobre a performance dos municípios e estados em atender às necessidades básicas de seus cidadãos.

Nesse sentido, os resultados do IPS Brasil demonstram que o alto PIB não determina necessariamente o nível de progresso social e qualidade de vida de uma cidade, tendo em vista que o desenvolvimento econômico de um município não se reflete obrigatoriamente em desenvolvimento social.

Com uma renda per capita 14 vezes menor, Araruama é destaque com uma gestão eficaz e transparente, comprometida em desenvolver políticas públicas que impactem positivamente na vida da população.