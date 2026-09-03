Motocicleta que ele utilizava e um aparelho celular foram apreendidos e levados para a unidade policial. - Foto: Reprodução

Motocicleta que ele utilizava e um aparelho celular foram apreendidos e levados para a unidade policial.Foto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 17:40

Araruama - Um homem de 21 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de roubo foi preso por policiais militares do 42º BPM na noite de quarta-feira (2), no bairro Fazendinha, em - Um homem de 21 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de roubo foi preso por policiais militares do 42º BPM na noite de quarta-feira (2), no bairro Fazendinha, em Araruama . A prisão ocorreu na Estrada Antiga Estrada de Ferro, após as equipes desconfiarem do suspeito quando ele saía de um bar e se preparava para pilotar uma motocicleta. A captura retira das ruas um investigado com ordem judicial pendente no município.

Durante a abordagem no local, os agentes não encontraram nenhum material ilícito com o rapaz. No entanto, ao consultarem os sistemas de segurança, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido contra ele pelo crime de roubo.

O homem foi conduzido para a 118ª DP (Araruama), onde a autoridade policial confirmou a ordem de prisão. Ele permaneceu detido e ficou à disposição do Poder Judiciário. Além do suspeito, a motocicleta que ele utilizava e um aparelho celular foram apreendidos e levados para a unidade policial. O caso foi registrado sob o registro de ocorrência número 118-05664/2026.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.