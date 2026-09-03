Motocicleta que ele utilizava e um aparelho celular foram apreendidos e levados para a unidade policial.Foto: Reprodução
Foragido da Justiça por roubo é preso pela Polícia Militar em Araruama
Homem de 21 anos foi abordado ao sair de um bar de motocicleta e acabou levado para a delegacia da cidade.
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TRE-RJ cassa Carlos Russo e troca de partido custa mandato em Araruama
Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
Denúncia de cárcere privado revela plantação de maconha em Araruama
Policiais do 42º BPM foram até uma casa no Parque Mataruna para verificar uma denúncia envolvendo uma mulher e encontraram sete pés de maconha em vasos
Prefeitos se reúnem em São Pedro para alinhar pautas regionais
Encontro do Conderlagos reuniu gestores de oito municípios e colocou infraestrutura, turismo, Defesa Civil e proteção às mulheres na mesa
Marcelo Freixo detona Garotinho em entrevista: 'é um idiota'
Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
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