527 procedimentos foram feitos em cães e 275 em gatos.Foto: Reprodução
Castramóvel realiza 802 castrações gratuitas em Araruama
Atendimento ocorreu entre os dias 7 e 11, na Praça Antônio Raposo, no Centro, em parceria com o Governo do Estado
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Serginho coloca governo em estado de vigília diante da sequência de chuvas
Rotina de acompanhamento começa às 5h30; mobilização envolve diferentes áreas
Incêndio em subestação da Enel afeta municípios da Região dos Lagos
Moradores de quatro cidades registraram interrupções durante a ocorrência; fornecimento foi normalizado após o episódio
Araruama fica em 5º lugar do Brasil em igualdade racial na educação
Município alcançou a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro e a segunda no Sudeste no Diagnóstico Equidade 2026
Mulher acusada de matar companheiro é presa em Araruama
Dayanna Cristina Rodrigues Machado foi localizada na Fazendinha em ação conjunta das polícias civis de Rio do Ouro e Araruama
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
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