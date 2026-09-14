527 procedimentos foram feitos em cães e 275 em gatos. - Foto: Reprodução

527 procedimentos foram feitos em cães e 275 em gatos.Foto: Reprodução

Publicado 14/09/2026 17:45

O Castramóvel realizou 802 castrações gratuitas de cães e gatos entre os dias 7 e 11, na Praça Antônio Raposo, no Centro de Araruama . Do total, 527 procedimentos foram feitos em cães e 275 em gatos.

A ação foi realizada em parceria entre a Prefeitura de Araruama e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, permitindo que tutores tivessem acesso gratuito ao procedimento.

A castração contribui para o controle populacional de cães e gatos e pode evitar ninhadas não planejadas, reduzindo a possibilidade de abandono e de animais em situação de vulnerabilidade.

Segundo o superintendente da Clínica Animal de Araruama, Vinícius Guerhard, a procura pelo serviço demonstrou a participação dos tutores.

“O balanço foi excelente. Tivemos uma grande procura e a população compareceu, trazendo seus animais para realizar o procedimento. Chegar a 802 castrações em apenas cinco dias mostra o quanto esse serviço é importante e o quanto os tutores estão cada vez mais conscientes sobre a responsabilidade de cuidar dos seus animais. A castração é fundamental para o controle populacional e também para evitar que novos animais acabem abandonados”, destacou Vinícius.

A iniciativa faz parte das ações de proteção animal e amplia o acesso gratuito à castração de cães e gatos no município.