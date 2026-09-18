Monitoramento terrestre de diferentes pontos às margens da laguna - Ascom

Monitoramento terrestre de diferentes pontos às margens da lagunaAscom

Publicado 18/09/2026 15:45

Araruama está intensificando as ações de fiscalização durante o período de defeso na Laguna . Na quarta-feira (16), equipes da secretaria de Meio Ambiente participaram de uma operação integrada com as guardas ambientais de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, municípios que integram o Consórcio São João.

A ação teve caráter investigativo e de reconhecimento, com monitoramento terrestre de diferentes pontos às margens da laguna, especialmente na região entre o distrito araruamense de Praia Seca e o distrito cabista de Pernambuca. Em Araruama, os agentes concentraram a atuação em áreas como Ponta do Ingá, Praia da Farofa e Ponta do Capim.

Durante a operação, as equipes percorreram os locais para identificar possíveis pontos de pesca irregular, observar a movimentação nas margens e reunir informações que possam orientar novas ações de fiscalização ao longo do defeso. Não houve apreensão de materiais durante a atividade.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Siqueira Filho, o monitoramento é importante para manter as equipes atentas às áreas de maior interesse para a fiscalização.

“Essa foi uma ação de reconhecimento e investigação. A gente percorreu alguns pontos da laguna justamente para conhecer melhor a movimentação e identificar onde precisamos concentrar as próximas ações. O trabalho continua durante todo o defeso, sempre com o objetivo de proteger a laguna e orientar quem utiliza esse espaço”, disse.

O período de defeso segue até 31 de outubro de 2026 e estabelece restrições à captura de determinadas espécies durante seu ciclo reprodutivo. Em Araruama, o patrulhamento é realizado diariamente pelas equipes ambientais, além de operações integradas com os municípios vizinhos.

A população pode contribuir com a fiscalização denunciando casos de pesca irregular ou outras infrações ambientais pelos telefones (22) 3666-0012 e (22) 3666-0013.