A quadrilha cometeu roubos em Cabo Frio e tentou novas investidas durante a fuga, mas foi interceptada por policiais locais. - Foto: Reprodução

A quadrilha cometeu roubos em Cabo Frio e tentou novas investidas durante a fuga, mas foi interceptada por policiais locais.Foto: Reprodução

Publicado 20/09/2026 13:26

Um grupo de cinco homens que saiu de Praia Seca, em Araruama, a bordo de um Chevrolet Corsa Classic com a intenção de praticar assaltos na Região dos Lagos, acabou preso e perseguido pelas forças de segurança após uma sequência de crimes que terminou em acidente com feridos em Iguaba Grande. Segundo informações da ocorrência, a quadrilha cometeu roubos em Cabo Frio e tentou novas investidas durante a fuga, mas foi interceptada por policiais locais.

De acordo com as apurações iniciais, ao chegarem ao bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, os suspeitos abordaram as vítimas e roubaram duas motocicletas: uma Honda Sahara 300 preta, modelo 2026, e uma Yamaha Lander verde. Após os assaltos, o grupo iniciou o trajeto de retorno passando por Iguaba Grande, onde tentou realizar novos roubos, sem sucesso.

Conforme o relato policial, a fuga começou quando os suspeitos notaram a aproximação das equipes de segurança. Durante a tentativa de escapar, um dos veículos do grupo colidiu contra outra motocicleta ocupada por uma mulher. Devido ao impacto da batida, a vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar.

Um dos envolvidos na ação acabou alcançado e detido pelos policiais. Com ele, as autoridades apreenderam uma arma de fogo, uma touca ninja e a Honda Sahara 300 preta que havia sido roubada momentos antes no Jardim Esperança. Conforme registrado no boletim, o homem confessou a participação nos crimes e foi conduzido para a 118ª DP, em Araruama, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Um segundo suspeito, que também teria se ferido no acidente, conseguiu fugir do local e invadiu uma residência localizada nas proximidades da orla de Iguaba Grande. A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.

Até o momento, a Yamaha Lander verde não foi localizada pelas equipes policiais. As informações apuradas indicam que o veículo pode ter sido escondido na região do bairro Monte Alegre, perto do Posto Estrela Dalva, no município de São Pedro da Aldeia. Os outros integrantes do grupo continuam sendo procurados e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.

