A quadrilha cometeu roubos em Cabo Frio e tentou novas investidas durante a fuga, mas foi interceptada por policiais locais.Foto: Reprodução
Homens saem de Araruama para roubar motos em Cabo Frio
Um dos suspeitos foi preso com arma, touca ninja e uma das motocicletas roubadas; outros envolvidos são procurados
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Operação monitora pesca irregular na Laguna de Araruama durante defeso
Ação realizou monitoramento terrestre em áreas entre Praia Seca e Pernambuca
Mulher é presa após furtar três estabelecimentos comerciais em Araruama
Segundo a Polícia Civil, parte dos produtos foi recuperada em Saquarema, onde a suspeita foi localizada após fugir do município
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
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