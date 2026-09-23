Gabriel de Almeida Alves foi preso em flagrante - Foto: Reprodução

Gabriel de Almeida Alves foi preso em flagranteFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 14:29

Policiais civis da 118ª DP, de Araruama, prenderam em flagrante Gabriel de Almeida Alves durante uma operação de investigação sobre a ocupação irregular de um terreno em Praia Seca, distrito do município. A ação ocorreu na quinta-feira (17), após denúncias de que o acusado estaria fazendo ameaças contra o real proprietário do imóvel e uma corretora de imóveis que atuava na região.

De acordo com as informações apuradas junto à Polícia Civil, o dono do imóvel estava distante do local desde o final do ano passado. Ao retornar para verificar a propriedade, ele foi surpreendido ao encontrar um muro e um portão recém-instalados no terreno. Conforme informou a corporação, a vítima possui toda a documentação regularizada do terreno, incluindo o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano de 2026 devidamente quitado.

Diante do relato de invasão e das intimidações sofridas, os agentes da delegacia local deram início às diligências para apurar os fatos e se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a situação cadastral e verificar a presença do suspeito na área. Antes de realizarem a abordagem no local, os policiais checaram e confirmaram os documentos de propriedade apresentados pela vítima para atestar a legalidade da posse antes do cumprimento da ação.

Perseguição em rodovia e veículo roubado

Ao notar a aproximação das equipes policiais, Gabriel de Almeida Alves subiu em uma motocicleta e iniciou uma fuga em alta velocidade pela Estrada de Praia Seca. Os agentes começaram um acompanhamento tático que se estendeu por aproximadamente seis quilômetros ao longo da via principal do distrito.

Segundo o relato dos policiais civis que participaram da ação, o suspeito perdeu o controle do veículo durante a tentativa de escapatória e acabou caindo na pista. Mesmo após a queda, o homem se levantou e tentou continuar fugindo a pé, oferecendo resistência física no momento em que os agentes tentaram abordá-lo. Ele foi imobilizado e contido no local pelos policiais.

Durante a vistoria na motocicleta utilizada na fuga, a equipe constatou que o veículo apresentava sinais identificadores adulterados e possuía uma queixa de roubo em aberto nos sistemas policiais. Diante das irregularidades constatadas, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a sede da delegacia da cidade.

Gabriel foi autuado por uma série de crimes, incluindo receptação de veículo, desobediência, resistência à prisão, ameaça e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em depoimento prestado às autoridades, o proprietário do terreno relatou que, no período em que ficou distante, o suspeito levantou a estrutura física no local sem autorização. Para reaver o acesso à propriedade, o dono precisou retirar o cadeado colocado pelo acusado antes de acionar o apoio policial.

Inquérito e apuração do caso

A Polícia Civil esclareceu que as investigações continuam para apurar todas as circunstâncias em torno da tentativa de tomar a posse do imóvel. De acordo com o apurado pela equipe de investigação, Gabriel agia no bairro como se fosse o verdadeiro dono do terreno e usava de intimidações e ameaças para afastar os responsáveis legais do espaço durante o período em que permaneceu instalado no local.

A ação de captura e condução foi acompanhada pelo titular da unidade policial, o delegado Dr. Evaristo Pontes. Após o cumprimento dos procedimentos formais e o registro da ocorrência na sede da 118ª DP, Gabriel de Almeida Alves permaneceu custodiado e à disposição da Justiça para responder por todas as acusações registradas no boletim de ocorrência.

A reportagem tenta contato com a defesa do investigado Gabriel de Almeida Alves para obter o seu posicionamento diante das acusações e prisões realizadas. O espaço segue aberto para manifestação dos advogados ou representantes legais do acusado.