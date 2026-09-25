Laudo apontou diversas lesões na criança - Foto: Reprodução

Laudo apontou diversas lesões na criançaFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2026 14:00

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil sob a suspeita de torturar a própria filha, de 9 anos, com diversos golpes de cabo de vassoura no município de Araruama , na Região dos Lagos. A ação policial foi desencadeada no início desta semana, após a direção da unidade escolar onde a vítima estuda notar marcas de espancamento e dores intensas na criança. Diante do quadro físico visível e do relato da estudante, os educadores acionaram imediatamente as autoridades competentes para realizar a averiguação da situação de risco no ambiente familiar.

Após a intervenção inicial da equipe diretiva da escola, a menina foi prontamente encaminhada para atendimento médico e passou por exames periciais no Instituto Médico Legal. O laudo de corpo de delito confirmou a presença de múltiplas lesões corporais e concluiu que os ferimentos foram causados por ação contundente, o que fortalece tecnicamente a hipótese de agressão física contínua e desproporcional aplicada contra a criança.

Histórico de violência e investigação policial

Em depoimento prestado na delegacia da cidade, a suspeita admitiu ter agredido a filha motivada pelo fato de a criança não ter cumprido uma tarefa doméstica determinada na residência. A mulher, que também é mãe de outras duas crianças, de 6 e 8 anos, chegou a reconhecer diante dos agentes policiais que ultrapassou todos os limites razoáveis de correção parental ao aplicar o castigo físico na menina.

Durante a condução do inquérito policial, os agentes ouviram depoimentos de professores, funcionários da escola e familiares próximos da família. Conforme os relatos colhidos pelas autoridades durante as diligências, surgiram indícios e testemunhos de que episódios anteriores de violência física e psicológica já vinham sendo praticados rotineiramente contra os três irmãos no interior da casa.

Com base em todo o conjunto probatório reunido, o delegado responsável pelo caso determinou a prisão da mãe pelo crime de tortura, na modalidade conhecida juridicamente como tortura-castigo, caracterizada pela submissão de pessoa sob guarda a intenso sofrimento físico como forma de aplicação de penalidade pessoal.

Encaminhamento e direito de resposta

Após o término dos procedimentos de praxe na unidade policial, a mulher foi transferida para o sistema prisional do estado, onde permanecerá custodiada e totalmente à disposição do Poder Judiciário para as audiências de custódia e desdobramentos do processo criminal.

A reportagem buscou contato com a defesa técnica da mulher presa e com a Defensoria Pública para obter a posição oficial sobre as acusações, mas não obteve retorno até o momento do fechamento desta edição. O espaço permanece integralmente aberto para a manifestação formal da defesa e dos órgãos públicos de proteção à infância atuantes na região.