Imagens mostram três mulheres retirando produtos da loja - Foto: Reprodução

Imagens mostram três mulheres retirando produtos da lojaFoto: Reprodução

Publicado 25/09/2026 14:10





O furto aconteceu por volta das 14h de segunda-feira (21), mas só foi percebido pelos funcionários no dia seguinte. A descoberta ocorreu quando um cliente solicitou uma extensão e a equipe constatou que duas cestas que estavam cheias do produto haviam desaparecido.



Funcionários verificaram as imagens Três mulheres foram flagradas por câmeras de segurança durante um furto a um estabelecimento comercial em Vila Capri, em Araruama . Segundo o registro policial, cerca de 80 extensões, além de outros produtos, foram levadas do local.O furto aconteceu por volta das 14h de segunda-feira (21), mas só foi percebido pelos funcionários no dia seguinte. A descoberta ocorreu quando um cliente solicitou uma extensão e a equipe constatou que duas cestas que estavam cheias do produto haviam desaparecido.

Diante da falta das mercadorias, os funcionários decidiram verificar as gravações do sistema de monitoramento do estabelecimento. De acordo com a ocorrência registrada na Polícia Civil, as imagens mostram três mulheres retirando produtos da loja.



As gravações foram analisadas pela equipe após a constatação do desaparecimento dos materiais. O estabelecimento identificou a movimentação registrada pelas câmeras e, posteriormente, levou o caso às autoridades para que a ocorrência fosse formalizada.



Além das aproximadamente 80 extensões, os responsáveis pelo comércio relataram o desaparecimento de outros produtos. Entre os itens mencionados estão uma camisa, uma chaleira e panos de prato.



A quantidade de extensões levadas foi identificada pelos funcionários a partir da conferência dos produtos disponíveis no estabelecimento e da comparação com as mercadorias que estavam nas cestas antes do ocorrido.



Segundo o registro, os funcionários perceberam a ausência dos produtos somente após o pedido feito pelo cliente. A partir da verificação do estoque e das imagens, foi possível constatar que as mercadorias haviam sido retiradas do estabelecimento antes da descoberta.



Caso é registrado na 118ª DP

Após a análise das imagens do circuito interno, o caso foi levado à Polícia Civil e registrado na 118ª DP (Araruama) como furto em estabelecimento comercial. No registro policial, as três mulheres aparecem como não identificadas. Até o momento, não há identificação formal das envolvidas na ocorrência.



As imagens do sistema de segurança foram apresentadas como parte das informações relacionadas ao caso e poderão auxiliar as investigações na tentativa de identificar as mulheres que aparecem nas gravações.



Polícia Civil apura o caso

A partir do registro da ocorrência, a Polícia Civil poderá analisar as imagens e demais informações apresentadas pelos responsáveis pelo estabelecimento para esclarecer as circunstâncias do furto.



O material registrado pelas câmeras poderá ser utilizado durante a apuração, inclusive para verificar a dinâmica da retirada dos produtos e buscar informações que contribuam para a identificação das envolvidas. O caso permanece sob investigação.

Até a publicação desta reportagem, as três mulheres que aparecem nas imagens não haviam sido identificadas oficialmente. O espaço segue aberto para manifestação.