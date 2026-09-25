Imagens mostram três mulheres retirando produtos da lojaFoto: Reprodução
O furto aconteceu por volta das 14h de segunda-feira (21), mas só foi percebido pelos funcionários no dia seguinte. A descoberta ocorreu quando um cliente solicitou uma extensão e a equipe constatou que duas cestas que estavam cheias do produto haviam desaparecido.
Funcionários verificaram as imagens
As gravações foram analisadas pela equipe após a constatação do desaparecimento dos materiais. O estabelecimento identificou a movimentação registrada pelas câmeras e, posteriormente, levou o caso às autoridades para que a ocorrência fosse formalizada.
Além das aproximadamente 80 extensões, os responsáveis pelo comércio relataram o desaparecimento de outros produtos. Entre os itens mencionados estão uma camisa, uma chaleira e panos de prato.
A quantidade de extensões levadas foi identificada pelos funcionários a partir da conferência dos produtos disponíveis no estabelecimento e da comparação com as mercadorias que estavam nas cestas antes do ocorrido.
Segundo o registro, os funcionários perceberam a ausência dos produtos somente após o pedido feito pelo cliente. A partir da verificação do estoque e das imagens, foi possível constatar que as mercadorias haviam sido retiradas do estabelecimento antes da descoberta.
Caso é registrado na 118ª DP
As imagens do sistema de segurança foram apresentadas como parte das informações relacionadas ao caso e poderão auxiliar as investigações na tentativa de identificar as mulheres que aparecem nas gravações.
Polícia Civil apura o caso
O material registrado pelas câmeras poderá ser utilizado durante a apuração, inclusive para verificar a dinâmica da retirada dos produtos e buscar informações que contribuam para a identificação das envolvidas. O caso permanece sob investigação.
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