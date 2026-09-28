Colisão frontal envolveu duas motocicletas na RJ-106 - Reprodução

Colisão frontal envolveu duas motocicletas na RJ-106Reprodução

Publicado 28/09/2026 14:03

Uma grave colisão frontal entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na madrugada deste domingo (27), em um trecho movimentado da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Sonho de Vida, em Araruama . O impacto entre os veículos foi tão violento que uma das motocicletas pegou fogo logo após o choque no asfalto, assustando motoristas e pedestres que passavam pelo local nas primeiras horas do dia. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para prestar socorro imediato às vítimas e conter o incêndio. A ocorrência reforça o alerta para a atenção redobrada no trânsito durante a madrugada, período marcado pela redução de visibilidade nas vias estaduais.

Atendimento médico e socorro às vítimas

Entre as pessoas atingidas pelo acidente, dois homens sofreram ferimentos graves em decorrência da força da batida. Eles receberam os primeiros auxílios das equipes de resgate ainda no local da colisão e, devido à gravidade de seus quadros de saúde, foram encaminhados com urgência para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), localizado no município vizinho de Araruama. Uma mulher, que também estava envolvida na ocorrência e sofreu lesões no momento da batida frontal, foi socorrida e levada para atendimento médico especializado no Hospital de Saquarema, onde passou por avaliação da equipe de plantão.

Atuação do Corpo de Bombeiros na pista

Os militares do Corpo de Bombeiros de Araruama prestaram atendimento rápido para conter o fogo que tomou conta de uma das motocicletas logo após a colisão mecânica. As chamas precisaram ser controladas pelos agentes antes que atingissem outros trechos da pista ou comprometessem ainda mais a segurança dos demais condutores que trafegavam pelo trecho da Rodovia Amaral Peixoto. A operação na rodovia exigiu cautela para isolar a área, possibilitando a remoção das vítimas e o trabalho de limpeza do asfalto, evitando novos acidentes na via pública.

Investigação das causas da colisão

Até o momento do fechamento desta reportagem, não foram divulgadas informações oficiais que esclareçam as circunstâncias exatas que provocaram a colisão frontal entre os dois veículos, nem detalhes sobre a dinâmica dos fatos que antecederam a batida. A apuração sobre os fatores que levaram ao choque entre as motos caberá às autoridades competentes, que acompanham os desdobramentos do caso.

A reportagem entrou em contato com as autoridades policiais e com os órgãos oficiais responsáveis para obter atualizações a respeito das circunstâncias da ocorrência e do estado de saúde das vítimas, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos e atualizações dos envolvidos e dos órgãos de segurança pública.