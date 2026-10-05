Moto ficou totalmente destruída com o impacto - Reprodução

Moto ficou totalmente destruída com o impactoReprodução

Publicado 05/10/2026 18:31





De acordo com as informações apuradas sobre a ocorrência, a colisão ocorreu quando o condutor do carro de passeio tentou realizar uma ultrapassagem sobre o coletivo. Durante a manobra na pista, o veículo atingiu frontalmente uma das motocicletas que trafegava regularmente no sentido contrário. A segunda moto, que vinha no mesmo fluxo, também acabou surpreendida pela aproximação repentina do carro, mas o condutor conseguiu desviar a tempo para evitar um segundo choque direto.



O impacto da batida foi violento e destruiu completamente a estrutura da motocicleta atingida. Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Araruama foram acionadas de imediato para realizar o resgate dos envolvidos e prestar os primeiros socorros, porém a vítima já não apresentava sinais vitais na chegada dos socorristas.



Agressão, investigação e estado da via Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (5) após sofrer uma colisão grave na Estrada de São Vicente em Araruama , via que conecta diversas regiões do município. O acidente envolveu um automóvel de passeio, um ônibus do transporte público e duas motocicletas. A vítima principal não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pelas equipes de emergência. Por conta do forte impacto e do bloqueio parcial da pista, o trânsito permaneceu paralisado na região durante o atendimento, provocando retenção e longo congestionamento para os motoristas que trafegavam na área.De acordo com as informações apuradas sobre a ocorrência, a colisão ocorreu quando o condutor do carro de passeio tentou realizar uma ultrapassagem sobre o coletivo. Durante a manobra na pista, o veículo atingiu frontalmente uma das motocicletas que trafegava regularmente no sentido contrário. A segunda moto, que vinha no mesmo fluxo, também acabou surpreendida pela aproximação repentina do carro, mas o condutor conseguiu desviar a tempo para evitar um segundo choque direto.O impacto da batida foi violento e destruiu completamente a estrutura da motocicleta atingida. Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Araruama foram acionadas de imediato para realizar o resgate dos envolvidos e prestar os primeiros socorros, porém a vítima já não apresentava sinais vitais na chegada dos socorristas.

O condutor do automóvel envolvido na colisão também sofreu ferimentos. Segundo os relatos colhidos no local do acidente, o homem é médico e estava a caminho de um plantão no Hospital Municipal Universitário de São Vicente no momento da ocorrência. Após a colisão, ele foi hostilizado e agredido por outro motociclista que testemunhou a cena. Populares e passageiros de outro coletivo que passava pelo local precisaram intervir.

Com lesões e ferimentos na região do nariz decorrentes das agressões, o motorista precisou ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.



A ocorrência mobilizou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo trecho no momento dos fatos. Pessoas que circulavam pela Estrada de São Vicente acompanharam o trabalho dos bombeiros e registraram o estado de destruição em que os veículos ficaram após o impacto.



Paralelamente às apurações do acidente, motoristas e moradores da região frequentemente relatam preocupações sobre a infraestrutura da Estrada de São Vicente. Entre as queixas correntes estão a presença de buracos, remendos irregulares no pavimento, ausência de acostamento adequado, sinalização viária insuficiente e mato alto crescendo às margens do asfalto. Somam-se a isso reclamações constantes sobre veículos que transitam pelo local em velocidades superiores às permitidas.



Entretanto, de acordo com as informações apuradas até o momento, não há confirmação de que as condições da pista ou a falta de manutenção tenham relação direta com a tragédia desta manhã. As evidências iniciais indicam que a causa primária do acidente foi a manobra de ultrapassagem em local indevido. Um usuário frequente da via reforçou o perigo do excesso de velocidade na região ao comentar que a estrada não comporta tráfego rápido, destacando que costuma passar devagar pelo trecho a caminho de Nova Friburgo via Silva Jardim e observa constantemente carros e motos trafegando acima do limite seguro.



Posicionamento oficial

A Viação Montes Brancos, concessionária responsável pelo coletivo, confirmou em nota oficial os detalhes do caso. A empresa informou que o ônibus da linha 201 – Araruama x São Vicente, número 803, seguia em direção ao distrito de São Vicente no instante em que o automóvel iniciou a ultrapassagem. A concessionária lamentou profundamente a morte do motociclista, manifestou solidariedade aos familiares da vítima e ressaltou que permanece totalmente à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações policiais.



A reportagem entrou em contato com os outros envolvidos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos.