Moto ficou totalmente destruída com o impactoReprodução
De acordo com as informações apuradas sobre a ocorrência, a colisão ocorreu quando o condutor do carro de passeio tentou realizar uma ultrapassagem sobre o coletivo. Durante a manobra na pista, o veículo atingiu frontalmente uma das motocicletas que trafegava regularmente no sentido contrário. A segunda moto, que vinha no mesmo fluxo, também acabou surpreendida pela aproximação repentina do carro, mas o condutor conseguiu desviar a tempo para evitar um segundo choque direto.
O impacto da batida foi violento e destruiu completamente a estrutura da motocicleta atingida. Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Araruama foram acionadas de imediato para realizar o resgate dos envolvidos e prestar os primeiros socorros, porém a vítima já não apresentava sinais vitais na chegada dos socorristas.
Agressão, investigação e estado da via
A ocorrência mobilizou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo trecho no momento dos fatos. Pessoas que circulavam pela Estrada de São Vicente acompanharam o trabalho dos bombeiros e registraram o estado de destruição em que os veículos ficaram após o impacto.
Paralelamente às apurações do acidente, motoristas e moradores da região frequentemente relatam preocupações sobre a infraestrutura da Estrada de São Vicente. Entre as queixas correntes estão a presença de buracos, remendos irregulares no pavimento, ausência de acostamento adequado, sinalização viária insuficiente e mato alto crescendo às margens do asfalto. Somam-se a isso reclamações constantes sobre veículos que transitam pelo local em velocidades superiores às permitidas.
Entretanto, de acordo com as informações apuradas até o momento, não há confirmação de que as condições da pista ou a falta de manutenção tenham relação direta com a tragédia desta manhã. As evidências iniciais indicam que a causa primária do acidente foi a manobra de ultrapassagem em local indevido. Um usuário frequente da via reforçou o perigo do excesso de velocidade na região ao comentar que a estrada não comporta tráfego rápido, destacando que costuma passar devagar pelo trecho a caminho de Nova Friburgo via Silva Jardim e observa constantemente carros e motos trafegando acima do limite seguro.
Posicionamento oficial
A reportagem entrou em contato com os outros envolvidos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos.
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