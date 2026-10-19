homem identificado como A.M.S., de 48 anos, sendo detido após ser encontrado com uma pistola e 21 munições durante o evento. - Foto: Reprodução PM

homem identificado como A.M.S., de 48 anos, sendo detido após ser encontrado com uma pistola e 21 munições durante o evento.Foto: Reprodução PM

Publicado 19/10/2026 14:05 | Atualizado 19/10/2026 15:02

Um homem de 48 anos, identificado pelas iniciais A.M.S., foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite do último sábado (17) durante a realização de uma vaquejada na Praça de Morro Grande, no município de Araruama . O acusado foi detido após ser localizado por agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) portando uma pistola e mais de duas dezenas de munições intactas em meio aos frequentadores do evento festivo.

De acordo com as informações prestadas pela corporação, os policiais militares foram acionados por volta das 23h42 após o recebimento de denúncias apontando que um indivíduo estaria exibindo uma arma de fogo de forma ostensiva na praça pública. De posse das características físicas e das vestimentas do suspeito, a guarnição deslocou-se até a localidade e efetuou a abordagem tática no perímetro do evento.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma pistola Taurus modelo G2C, registrada na ocorrência como calibre .38, escondida no bolso interno da jaqueta do homem. A arma continha um carregador acoplado abastecido com 11 munições. Na busca contínua, os militares apreenderam um segundo carregador sobressalente com outras dez munições, totalizando 21 projéteis em posse do acusado.

Resistência à prisão e encaminhamento à delegacia

Conforme o relato dos policiais militares que atuaram na ocorrência, logo após ter o armamento apreendido, o homem reagiu contra a guarnição e iniciou uma luta corporal no intuito de evitar a condução. Os agentes precisaram empregar técnicas de imobilização e o uso de algemas para conter o suspeito e garantir a segurança do público presente no local da festa.

Após ser controlado, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desacato. O material bélico foi recolhido e apresentado junto com o acusado na sede da 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial.

O detido permaneceu custodiado na carceragem da unidade policial e será transferido para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia.

A reportagem tentou contato com a defesa de A.M.S. para obter um posicionamento sobre a prisão e sobre a acusação de resistência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço permanece aberto para manifestação.