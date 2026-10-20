Homem de 27 anos preso em Araruama - Foto: Reprodução

Homem de 27 anos preso em Araruama Foto: Reprodução

Publicado 20/10/2026 16:15

Um homem de 27 anos, identificado pelas iniciais J.A.M.M., foi preso por agentes da Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (19), acusado de praticar uma sequência de roubos a pedestres nos municípios de Araruama e Saquarema. A prisão foi efetuada por policiais da 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), que deram cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário pelo crime de roubo majorado.

As investigações conduzidas pela equipe cartorária reuniram elementos de prova e reconhecimento formal sobre diversos assaltos cometidos ao longo dos últimos meses na Região dos Lagos. Segundo o inquérito policial, o investigado atuava sempre em conjunto com um comparsa, utilizando motocicletas para abordar trabalhadores e moradores em horários de menor movimento, subtraindo aparelhos celulares e pertences pessoais mediante grave ameaça e uso ostensivo de armas de fogo.

Entre os episódios documentados no processo, consta um assalto ocorrido no dia 12 de maio, em um ponto de ônibus na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Engenho Grande. Na ocasião, uma vítima que aguardava o transporte público para ir ao trabalho foi abordada pela dupla em uma moto, tendo o celular roubado antes que os criminosos fugissem em alta velocidade em direção ao município de Saquarema.

Rastreamento de sinal de celular e identificação do suspeito

Outra ocorrência atribuída ao investigado ocorreu em 11 de julho, na Rua Manoel Bandeira, nas proximidades de um campo de futebol, quando um pedestre foi interceptado por dois homens a bordo de uma motocicleta de cor amarela. Na oportunidade, o carona apontou uma arma contra a vítima e exigiu a entrega imediata do telefone celular.

Já na madrugada do dia 12 de julho, uma mulher que caminhava acompanhada do marido e da afilhada na Estrada de Boa Vista, no bairro Três Vendas, em Araruama, foi surpreendida pela dupla em uma motocicleta vermelha. O passageiro rendeu a família e roubou uma bolsa contendo pertences pessoais e o aparelho celular. A vítima conseguiu rastrear a localização do sinal do aparelho, que indicava um endereço na localidade de Paracatu, também em Araruama. As imagens e dados do rastreamento foram anexados à ocorrência e auxiliaram na consolidação do inquérito policial.

Procedimentos legais e transferência para o sistema prisional

Após ser localizado e detido pelas equipes de inteligência no perímetro urbano de Araruama, o homem foi conduzido à sede da 118ª DP para a formalização do cumprimento dos mandados judiciais. Ele passará por exames periciais no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) e será encaminhado a uma unidade prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil mantém as diligências para identificar e capturar o segundo suspeito de integrar a dupla nas ações criminosas na região.

A reportagem buscou contato com a defesa do preso e com a Polícia Civil para verificar a data da audiência de custódia e se outros inquéritos foram apensados ao processo e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.