Acusado sendo levado à delegacia em Araruama - Foto: PM

Acusado sendo levado à delegacia em AraruamaFoto: PM

Publicado 22/10/2026 14:11

Um homem suspeito de praticar crimes de importunação sexual foi conduzido à delegacia na manhã desta quarta-feira (21), após ser localizado e reconhecido por vítimas e testemunhas no Centro de Araruama . A abordagem tática foi efetuada no calçadão do Itaú por agentes do Grupamento Tático de Motociclistas (GTM), pertencente à Guarda Civil Municipal, logo após o recebimento de alertas sobre a presença do suspeito na área comercial.

De acordo com as informações fornecidas pelas equipes de segurança, contra o homem já constava um registro prévio de ocorrência por ato obsceno cometido no distrito de Bacaxá, em Saquarema. Naquela ocasião, o indivíduo foi gravado por câmeras de monitoramento enquanto se masturbava no interior de uma farmácia local.

Durante o procedimento de checagem no calçadão, os agentes municipais confrontaram o suspeito com as imagens gravadas e verificaram as características relatadas na denúncia. O responsável pelo estabelecimento comercial de Saquarema disponibilizou os registros em vídeo, os quais foram fundamentais para a confirmação da identidade e o reconhecimento formal por parte de testemunhas e vítimas no local da abordagem.

Encaminhamento e procedimentos na polícia judiciária

Diante da constatação dos fatos, a equipe do GTM solicitou o apoio ostensivo do Grupamento Tático Operacional (GTO) para realizar o transporte do homem até a sede da 118ª Delegacia de Polícia (Araruama). O suspeito foi apresentado à autoridade policial de plantão, responsável por lavrar o registro de ocorrência e determinar as providências legais cabíveis.

Até o momento do fechamento desta matéria, a Polícia Civil não havia informado se o conduzido permaneceu preso em flagrante ou se responderá aos inquéritos em liberdade.

As autoridades policiais orientam que outras possíveis vítimas de importunação ou atos obscenos praticados na região central compareçam à delegacia para realizar o registro de ocorrência e auxiliar nas investigações.

A reportagem buscou contato com a defesa do suspeito e com a Polícia Civil para verificar o enquadramento formal da ocorrência e se foram arbitradas medidas cautelares, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço permanece aberto para livre manifestação.