Um homem de 25 anos sendo encaminhado para a 118 DP de AraruamaFoto: Reprodução
Homem de 25 anos é preso após apontar arma para policiais em Araruama
Suspeito tentou fugir de moto e a pé por terrenos da região antes de ser contido por agentes do batalhão local
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Homem suspeito de importunação sexual é detido no Centro de Araruama
Acusado foi localizado no calçadão e acabou reconhecido por vítimas e por imagens gravadas em farmácia de Saquarema
Marcelo Magno 'dá recado' a Jordy e reafirma apoio a Flávio
Prefeito de Arraial do Cabo mantém aliança com Altineu Côrtes, enquanto disputa por reconhecimento político esquenta os bastidores eleitorais da Região dos Lagos
De postinho a UBS de verdade: Daniela transforma atendimento em Paracatu
Entrega amplia a estrutura de atendimento, incorpora fisioterapia e antecede outras cinco unidades previstas pela Prefeitura de Araruama. Outras cinco unidades de saúde estão no radar
Homem de 27 anos é preso por série de assaltos em Araruama e Saquarema
Investigado agia em dupla a bordo de motocicletas e abordava vítimas em pontos de ônibus e vias públicas
Casimiro gasta R$ 124 mil em ponte com madeira usada no Paratis
Moradores questionam a segurança da estrutura instalada e contrato com empresa ligada a empresário investigado pelo Gaeco apresenta instabilidade no portal oficial
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