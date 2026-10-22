Um homem de 25 anos sendo encaminhado para a 118 DP de Araruama - Foto: Reprodução

Um homem de 25 anos sendo encaminhado para a 118 DP de AraruamaFoto: Reprodução

Publicado 22/10/2026 14:46

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (22) após tentar fugir de uma abordagem e apontar uma arma de fogo contra agentes de segurança, no município de Araruama . A ação foi registrada por policiais militares lotados no 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) durante um patrulhamento de rotina no perímetro urbano da cidade.

Conforme as informações descritas na ocorrência, a equipe realizava o patrulhamento ostensivo quando o motociclista notou a aproximação da viatura e iniciou uma manobra evasiva em alta velocidade. Durante a tentativa de fuga, o suspeito abandonou o veículo e prosseguiu a evasão a pé, invadindo terrenos e áreas descampadas da localidade para tentar despistar a guarnição.

De acordo com o relato prestado pelos policiais, no decorrer do cerco tático, o jovem sacou uma pistola calibre .40 e direcionou o armamento contra a equipe. Diante da ameaça iminente à integridade dos agentes, a guarnição efetuou disparos para conter a ação, momento em que o indivíduo interrompeu a investida e se rendeu.

Apreensão de armamento restrito e encaminhamento judiciário

Na varredura realizada no local da abordagem, os policiais recolheram a pistola de calibre .40 — de uso restrito —, um carregador municiado com nove projéteis intactos e a motocicleta utilizada na tentativa de fuga.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão. Na unidade, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permaneceu custodiado no xadrez da delegacia, aguardando transferência para o sistema prisional e a realização da audiência de custódia.

A reportagem buscou contato com a defesa do detido para obter posicionamento oficial sobre a prisão e sobre o registro da ocorrência, mas não conseguiu localizá-la até a publicação desta matéria; o espaço permanece aberto para livre manifestação.