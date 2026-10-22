Ação de Outubro Rosa em Araruama - Divulgação/ Prefeitura

Ação de Outubro Rosa em Araruama Divulgação/ Prefeitura

Publicado 22/10/2026 17:18





A estrutura montada pela administração municipal na praça central oferecerá atendimento especializado com consultas com médico mastologista, além de encaminhamentos diretos para a realização de exames preventivos como mamografia e ultrassonografia. A programação inclui também a oferta de testagem rápida para detecção de infecções, vacinação para atualização do esquema vacinal, atualização cadastral do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e atividades das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).



A iniciativa integra a programação oficial da campanha de conscientização do Outubro Rosa na cidade, que neste ano adota o slogan "Nenhuma Mulher Fica para Trás". O objetivo principal da gestão pública é facilitar o acesso aos serviços básicos e especializados de saúde, reforçando para a comunidade feminina a relevância de manter consultas de rotina e exames atualizados para o combate e a descoberta precoce de doenças.



Ações itinerantes nos bairros e distritos O município de Araruama promove neste sábado (24) o Dia D do Outubro Rosa, uma grande mobilização voltada para a prevenção, o diagnóstico precoce e os cuidados integrais com a saúde da mulher no município. As atividades acontecem das 9h às 15h, na Praça Antônio Raposo, localizada no Centro da cidade, reunindo atendimentos médicos gratuitos e orientações preventivas para toda a população da Região dos Lagos.A estrutura montada pela administração municipal na praça central oferecerá atendimento especializado com consultas com médico mastologista, além de encaminhamentos diretos para a realização de exames preventivos como mamografia e ultrassonografia. A programação inclui também a oferta de testagem rápida para detecção de infecções, vacinação para atualização do esquema vacinal, atualização cadastral do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e atividades das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).A iniciativa integra a programação oficial da campanha de conscientização do Outubro Rosa na cidade, que neste ano adota o slogan "Nenhuma Mulher Fica para Trás". O objetivo principal da gestão pública é facilitar o acesso aos serviços básicos e especializados de saúde, reforçando para a comunidade feminina a relevância de manter consultas de rotina e exames atualizados para o combate e a descoberta precoce de doenças.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as atividades da campanha não se concentram apenas no evento deste fim de semana. Ao longo de todo o mês de outubro, a Secretaria de Saúde do município vem promovendo ações itinerantes e de acolhimento diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos demais distritos da cidade por meio da chamada Caravana Rosa.



O projeto itinerante tem levado orientações educativas sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero para comunidades mais afastadas do Centro. Durante as visitas da caravana, as equipes de saúde realizam o acolhimento das moradoras, tiram dúvidas sobre sintomas e cuidados necessários e efetuam o devido direcionamento para os exames clínicos conforme as necessidades de saúde apresentadas por cada paciente.



A importância do diagnóstico precoce e do autocuidado

A mobilização promovida durante o Outubro Rosa reforça a importância fundamental de detectar precocemente alterações na saúde feminina. O câncer de mama é a neoplasia mais frequente entre as mulheres no Brasil, e as chances de cura chegam a 95% quando a doença é identificada em suas fases iniciais. Por essa razão, os exames periódicos e o acompanhamento médico regular são considerados essenciais pelos especialistas da área da saúde pública.



Além da realização de mamografias e ultrassonografias de rastreamento, os profissionais orientam sobre o autoconhecimento do próprio corpo para que as mulheres identifiquem eventuais sinais de alerta, como nódulos, alterações na pele da mama ou secreções anômalas. O diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, também abordado nas ações de conscientização, depende do exame preventivo periódico, reforçando a urgência do acesso facilitado às consultas e serviços da rede básica de saúde.