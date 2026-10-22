Ação de Outubro Rosa em Araruama Divulgação/ Prefeitura
A estrutura montada pela administração municipal na praça central oferecerá atendimento especializado com consultas com médico mastologista, além de encaminhamentos diretos para a realização de exames preventivos como mamografia e ultrassonografia. A programação inclui também a oferta de testagem rápida para detecção de infecções, vacinação para atualização do esquema vacinal, atualização cadastral do Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e atividades das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).
A iniciativa integra a programação oficial da campanha de conscientização do Outubro Rosa na cidade, que neste ano adota o slogan "Nenhuma Mulher Fica para Trás". O objetivo principal da gestão pública é facilitar o acesso aos serviços básicos e especializados de saúde, reforçando para a comunidade feminina a relevância de manter consultas de rotina e exames atualizados para o combate e a descoberta precoce de doenças.
Ações itinerantes nos bairros e distritos
O projeto itinerante tem levado orientações educativas sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero para comunidades mais afastadas do Centro. Durante as visitas da caravana, as equipes de saúde realizam o acolhimento das moradoras, tiram dúvidas sobre sintomas e cuidados necessários e efetuam o devido direcionamento para os exames clínicos conforme as necessidades de saúde apresentadas por cada paciente.
A importância do diagnóstico precoce e do autocuidado
Além da realização de mamografias e ultrassonografias de rastreamento, os profissionais orientam sobre o autoconhecimento do próprio corpo para que as mulheres identifiquem eventuais sinais de alerta, como nódulos, alterações na pele da mama ou secreções anômalas. O diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, também abordado nas ações de conscientização, depende do exame preventivo periódico, reforçando a urgência do acesso facilitado às consultas e serviços da rede básica de saúde.
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