Duas caixas com peixes da espécie tainha - Foto: Reprodução

Duas caixas com peixes da espécie tainhaFoto: Reprodução

Publicado 26/10/2026 15:16

Um homem foi flagrado praticando pesca irregular durante o período de defeso na madrugada deste domingo (25), na Lagoa de Araruama , na altura da Ponte dos Leites, em Araruama, na Região dos Lagos. Ao notar a aproximação das equipes de patrulhamento da Guarda Civil Municipal que atuavam na área, o suspeito fugiu nadando pelas águas da lagoa e deixou para trás o próprio filho, um adolescente que o acompanhava na atividade proibida.

De acordo com o registro oficial da ocorrência, os agentes municipais realizavam uma ação de fiscalização rotineira voltada para a preservação ambiental quando avistaram a movimentação suspeita e abordaram o jovem no local. Durante a abordagem inicial, os guardas identificaram a prática de pesca não autorizada e, na sequência das diligências, confirmaram que o adolescente era filho do homem que havia pulado na água para escapar do flagrante.

Apreensão de equipamentos e peixes

Durante a inspeção no ponto onde a dupla atuava, as equipes de fiscalização apreenderam duas caixas de transporte repletas de peixes da espécie tainha, além de uma rede de pesca de grande porte, medindo aproximadamente 150 metros de comprimento e com malha de cerca de 45 centímetros. Todo o material recolhido foi catalogado e apresentado às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis relativos a infrações ambientais na Região dos Lagos.

Apesar da tentativa inicial de fuga pelo espelho d'água, o homem acabou localizado e detido pelos agentes. Em seguida, o suspeito e o filho adolescente foram conduzidos para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), sediada em Araruama, onde o caso foi formalmente registrado. A conduta se enquadra na prática de pesca em período ou local proibido, infração devidamente tipificada na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998). A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades públicas responsáveis pelo caso.