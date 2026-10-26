Igreja Matriz de São Sebastião, em Araruama, que terá celebrações especiais Foto: Marcelo Figueiredo/Ascom
A alteração na data do ponto facultativo para os servidores da administração municipal foi oficializada através da publicação de decreto executivo local. A medida permitiu a emenda do calendário administrativo do município ao fim de semana e à data religiosa nacional, movimentando o fluxo de pessoas na região.
Segundo a avaliação divulgada pela administração local, a expectativa é que a combinação entre os dias de folga e as temperaturas favoráveis impulsione a presença de público nas áreas públicas de convivência, como o calçadão da Lagoa de Araruama, os parques da cidade e os estabelecimentos do setor de gastronomia e serviços.
Atrações de lazer e turismo durante o período prolongado
De acordo com declarações do secretário municipal de Turismo, Lineker Vieira, a data representa um momento importante para impulsionar a circulação de turistas e dinamizar a economia dos bairros. O secretário ressaltou que o feriado prolongado combina momentos de descanso e lazer junto aos atrativos naturais do município com a preservação das tradições de fé e memória comunitária vivenciadas no Dia de Finados.
Cronograma de celebrações religiosas no Dia de Finados
O cronograma oficial das celebrações católicas na segunda-feira terá início às 7h com a primeira missa na Matriz de São Sebastião, localizada na área central da cidade. Mais tarde, às 9h, serão realizadas duas celebrações simultâneas: uma no Cemitério São Sebastião e outra na Ermida de São Francisco de Assis, situada no Cemitério de Morro Grande. No período da tarde, às 16h, os fiéis poderão acompanhar a cerimônia litúrgica agendada para o Cemitério Municipal do Centro. O encerramento da programação religiosa de Finados ocorrerá às 19h, com a celebração da última missa solene novamente no templo da Matriz de São Sebastião.
As celebrações serão abertas a todos os moradores e visitantes da Região dos Lagos. Conforme a paróquia organizadora, todas as cerimônias foram planejadas para oferecer acolhimento e momentos de reflexão espiritual aos familiares que forem prestar suas homenagens.
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