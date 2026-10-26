Igreja Matriz de São Sebastião, em Araruama, que terá celebrações especiais - Foto: Marcelo Figueiredo/Ascom

Igreja Matriz de São Sebastião, em Araruama, que terá celebrações especiais Foto: Marcelo Figueiredo/Ascom

Publicado 26/10/2026 18:18





A alteração na data do ponto facultativo para os servidores da administração municipal foi oficializada através da publicação de decreto executivo local. A medida permitiu a emenda do calendário administrativo do município ao fim de semana e à data religiosa nacional, movimentando o fluxo de pessoas na região.



Segundo a avaliação divulgada pela administração local, a expectativa é que a combinação entre os dias de folga e as temperaturas favoráveis impulsione a presença de público nas áreas públicas de convivência, como o calçadão da Lagoa de Araruama, os parques da cidade e os estabelecimentos do setor de gastronomia e serviços.



Atrações de lazer e turismo durante o período prolongado O município de Araruama se organiza para receber moradores e visitantes durante o feriadão prolongado que começa nesta sexta-feira (30) e se estende até a segunda-feira, dia 2 de novembro, data em que se celebra o feriado nacional de Finados. A extensão do descanso foi viabilizada pelo governo municipal por meio da transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, originalmente comemorado no dia 28 de outubro. Durante todos os dias do período, a cidade oferecerá alternativas de entretenimento à beira da orla e uma agenda religiosa estruturada para atender aos fiéis que desejam prestar homenagens a parentes e amigos falecidos nas praias e praças de Araruama.A alteração na data do ponto facultativo para os servidores da administração municipal foi oficializada através da publicação de decreto executivo local. A medida permitiu a emenda do calendário administrativo do município ao fim de semana e à data religiosa nacional, movimentando o fluxo de pessoas na região.Segundo a avaliação divulgada pela administração local, a expectativa é que a combinação entre os dias de folga e as temperaturas favoráveis impulsione a presença de público nas áreas públicas de convivência, como o calçadão da Lagoa de Araruama, os parques da cidade e os estabelecimentos do setor de gastronomia e serviços.

Para a população que planeja permanecer na cidade ao longo desses quatro dias de folga, Araruama dispõe de diversos pontos turísticos voltados ao lazer ao ar livre e ao convívio familiar. Entre os principais locais destacados pela gestão municipal estão as praias banhadas pela lagoa, os espaços de recreação infantil e as áreas voltadas à prática de atividades físicas e esportivas.



De acordo com declarações do secretário municipal de Turismo, Lineker Vieira, a data representa um momento importante para impulsionar a circulação de turistas e dinamizar a economia dos bairros. O secretário ressaltou que o feriado prolongado combina momentos de descanso e lazer junto aos atrativos naturais do município com a preservação das tradições de fé e memória comunitária vivenciadas no Dia de Finados.



Cronograma de celebrações religiosas no Dia de Finados

Na segunda-feira (2), a programação de cunho religioso ganha centralidade na agenda do município, mobilizando a comunidade católica local. A Paróquia São Sebastião organizou um cronograma especial de missas ao longo de todo o dia, divididas entre a igreja matriz e os campos-santos localizados em diferentes pontos do território municipal.



O cronograma oficial das celebrações católicas na segunda-feira terá início às 7h com a primeira missa na Matriz de São Sebastião, localizada na área central da cidade. Mais tarde, às 9h, serão realizadas duas celebrações simultâneas: uma no Cemitério São Sebastião e outra na Ermida de São Francisco de Assis, situada no Cemitério de Morro Grande. No período da tarde, às 16h, os fiéis poderão acompanhar a cerimônia litúrgica agendada para o Cemitério Municipal do Centro. O encerramento da programação religiosa de Finados ocorrerá às 19h, com a celebração da última missa solene novamente no templo da Matriz de São Sebastião.



As celebrações serão abertas a todos os moradores e visitantes da Região dos Lagos. Conforme a paróquia organizadora, todas as cerimônias foram planejadas para oferecer acolhimento e momentos de reflexão espiritual aos familiares que forem prestar suas homenagens.





