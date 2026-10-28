Exposições culturais e oficinas que destacam a riqueza da cultura afro-brasileira - foto: Secretaria de Cultura de Araruama

Exposições culturais e oficinas que destacam a riqueza da cultura afro-brasileirafoto: Secretaria de Cultura de Araruama

Publicado 28/10/2026 18:38

A Prefeitura de Araruama preparou uma semana inteira de atividades gratuitas em comemoração ao Mês da Consciência Negra. Entre os dias 18 e 25 de novembro, a Casa de Cultura do município de Araruama sediará a Semana da Consciência Negra, que este ano traz o tema “Raízes que contam histórias”. A iniciativa reúne exposições artísticas, rodas de jongo, oficina de turbantes, tranças e apresentações de percussão abertas para toda a comunidade da Região dos Lagos.

Durante todo o período do evento, das 9h às 17h, os visitantes poderão conferir a exposição cultural com visitação livre e guiada. A mostra reúne quadros e obras de artistas convidados, produções da artista plástica mirim Nicole, esculturas de grande porte, além de estandes com vestuário, tecidos, artesanato e bijuterias inspirados na identidade e na estética afro-brasileira.

Apresentações culturais, tranças e oficinas práticas

A programação diária contará com atrações divididas entre os turnos da manhã e da tarde. Pela manhã, às 10h, o público poderá acompanhar a apresentação de jongo com Gil Flores, resgatando uma das mais tradicionais manifestações da cultura de matriz africana no estado. No mesmo período, trancistas atenderão o público no local para a confecção de tranças afro, com a distribuição de dez senhas para modelos simples.

No período da tarde, as atividades recomeçam às 14h com o ritmo e os tambores do Batuque da Sobara, seguidos por uma nova roda de jongo às 15h. Em paralelo, a artista mirim Nicole fará sessões de pintura ao vivo de telas temáticas, enquanto especialistas comandam uma oficina prática de turbantes, ensinando diferentes técnicas de amarração e explicando os significados históricos do acessório na cultura negra.

Democratização do acesso à cultura e ancestralidade

Segundo a secretária municipal de Cultura, Paula Iara, a iniciativa busca aproximar a população regional das manifestações artísticas locais e reconhecer a contribuição da comunidade negra na formação social do país. De acordo com a gestora, abrir o espaço público para a celebração reforça o compromisso da administração com a democratização das artes, o respeito à diversidade e o fortalecimento da identidade cultural na Baixada Litorânea.

A Casa de Cultura de Araruama fica aberta ao público durante todo o período do evento para receber moradores, estudantes e turistas de cidades vizinhas interessados em vivenciar a programação festiva e educativa.