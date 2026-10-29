A ação fez parte da Operação Desmonte - Divulgação

A ação fez parte da Operação DesmonteDivulgação

Publicado 29/10/2026 14:46

Três ferros-velhos foram interditados em Araruama , na Região dos Lagos, durante uma fiscalização realizada nesta terça-feira (27), que identificou irregularidades no comércio de peças automotivas usadas. Em um dos estabelecimentos, os agentes encontraram o motor de um Volkswagen Gol furtado em 2017, no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O proprietário do comércio foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, sob suspeita de receptação. A ação integra a Operação Desmonte, iniciativa estadual voltada ao combate à comercialização irregular de peças de veículos.

Os estabelecimentos fiscalizados ficam às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em Araruama. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), os agentes chegaram aos locais após denúncias e monitoramento das atividades desenvolvidas na região.

Durante a operação, foi constatado que nenhum dos três ferros-velhos possuía licença do Detran-RJ para funcionar. A fiscalização também identificou peças automotivas sem cadastro e sem as etiquetas de identificação exigidas pela legislação.

As irregularidades encontradas levaram à interdição dos três estabelecimentos. A medida faz parte das ações de fiscalização do comércio de peças usadas, atividade que exige o cumprimento de regras específicas para o funcionamento regular dos estabelecimentos.

Motor furtado foi localizado durante fiscalização

Um dos principais registros da operação foi a localização do motor de um Volkswagen Gol com registro de furto em 2017. O crime ocorreu no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte da capital fluminense.

Após a identificação do componente, o proprietário do estabelecimento onde o motor foi encontrado foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele é suspeito de receptação, mas a condução para a unidade policial não representa, por si só, uma condenação ou comprovação de responsabilidade criminal.

A localização de peças com registro de furto é um dos aspectos fiscalizados em operações desse tipo, que buscam verificar a procedência dos componentes comercializados e o cumprimento das exigências legais pelos estabelecimentos.

O Detran-RJ coordena a Operação Desmonte, realizada pelo Governo do Estado para combater a venda irregular de peças automotivas. A iniciativa também prevê a orientação dos comerciantes sobre os requisitos necessários para manter a atividade regularizada.

Fiscalização identifica possíveis riscos ambientais

Além das irregularidades relacionadas à documentação e à identificação das peças, a fiscalização encontrou situações que podem representar riscos ambientais nos estabelecimentos.

Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) constataram que carcaças e peças automotivas estavam expostas diretamente sobre o solo. Também foram observados sinais de derramamento de óleo de motor nos locais fiscalizados.

O descarte ou o vazamento inadequado de resíduos automotivos pode provocar contaminação do solo e exige cuidados específicos no armazenamento e na destinação desses materiais. No caso da fiscalização em Araruama, porém, as informações divulgadas não detalham se houve coleta de amostras, confirmação de contaminação ou aplicação de outras medidas ambientais além das constatações realizadas pelos agentes.

A atuação do Inea ocorreu durante a mesma operação que identificou as irregularidades nos ferros-velhos. A fiscalização ambiental complementa a verificação das condições de funcionamento dos estabelecimentos e do manejo de peças e resíduos.

Operação busca combater comércio irregular de peças

De acordo com o presidente do Detran-RJ, Carlos Eduardo Sarmento, a Operação Desmonte tem como objetivo combater a comercialização irregular de peças automotivas e ampliar a segurança dos consumidores. A iniciativa também busca orientar os responsáveis pelos estabelecimentos sobre as exigências para o funcionamento legal da atividade.

A comercialização de componentes automotivos usados depende do cumprimento das regras de registro e identificação previstas na legislação. Esses procedimentos permitem verificar a procedência das peças e contribuem para a fiscalização do setor.

Denúncias sobre ferros-velhos irregulares e comércio ilegal de peças automotivas podem ser encaminhadas pelo portal Ouve RJ, canal utilizado para receber manifestações da população sobre serviços e atividades relacionados ao poder público estadual.

A reportagem não conseguiu localizar os responsáveis pelos estabelecimentos interditados para comentar as irregularidades identificadas durante a fiscalização. O espaço segue aberto para manifestações. Também não foram informados detalhes sobre eventuais medidas posteriores relacionadas ao motor encontrado ou sobre a situação dos estabelecimentos após a interdição.