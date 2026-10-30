Automóvel da vítima ficou danificado após capotar e cair em rioReprodução RLP Notícias
De acordo com o boletim policial registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), os agentes da Polícia Militar foram acionados via central de emergência para averiguar a perda de controle de um veículo de passeio em via pública. Ao chegarem ao local indicado no centro urbano, os militares constataram que os bombeiros já realizavam os procedimentos de socorro e de extração do motorista do interior do carro acidentado.
Trabalhos periciais e apuração das causas
A área do acidente foi prontamente isolada pelas forças de segurança para permitir os trabalhos do Instituto de Criminalística. A perícia técnica foi realizada no trecho da Rua Professor Oscar Clark para coletar vestígios que possam esclarecer as causas que levaram o motorista a perder o controle da direção. Após a conclusão dos exames periciais no local, os bombeiros efetuaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da região.
Investigação e acolhimento dos familiares
O caso foi formalmente apresentado e registrado na 118ª DP como morte decorrente de acidente de trânsito. Até o momento, as autoridades policiais não divulgaram detalhes sobre a velocidade do automóvel ou se houve envolvimento de outro veículo na dinâmica da ocorrência. Os agentes da Polícia Civil instauraram os procedimentos cabíveis e aguardam o laudo da perícia para determinar se fatores como pista molhada, falha mecânica ou mal súbito contribuíram para a tragédia.
A reportagem buscou contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a direção da 118ª DP para obter atualizações sobre a emissão dos laudos periciais, mas não obteve novos detalhes até a publicação desta matéria. O espaço segue permanentemente aberto para a manifestação das autoridades competentes e inclusão de novas informações sobre o caso.
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