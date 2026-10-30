Automóvel da vítima ficou danificado após capotar e cair em rio - Reprodução RLP Notícias

Automóvel da vítima ficou danificado após capotar e cair em rioReprodução RLP Notícias

Publicado 30/10/2026 17:54





De acordo com o boletim policial registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), os agentes da Polícia Militar foram acionados via central de emergência para averiguar a perda de controle de um veículo de passeio em via pública. Ao chegarem ao local indicado no centro urbano, os militares constataram que os bombeiros já realizavam os procedimentos de socorro e de extração do motorista do interior do carro acidentado.



Trabalhos periciais e apuração das causas Um homem de 47 anos de idade perdeu a vida na madrugada desta sexta-feira (30), após o automóvel que ele conduzia capotar e submergir nas águas de um rio no centro do município de Araruama . A vítima fatal foi identificada como Josimar Pinto da Silva. A tragédia foi registrada por volta das 3h20 na Rua Professor Oscar Clark, nas imediações do estabelecimento Ric Lanches, mobilizando equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e guarnições do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) para o atendimento emergencial da ocorrência.De acordo com o boletim policial registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), os agentes da Polícia Militar foram acionados via central de emergência para averiguar a perda de controle de um veículo de passeio em via pública. Ao chegarem ao local indicado no centro urbano, os militares constataram que os bombeiros já realizavam os procedimentos de socorro e de extração do motorista do interior do carro acidentado.

Segundo as informações oficiais confirmadas pelas equipes de resgate, o veículo capotou na pista antes de cair no leito do rio. Após os procedimentos intensivos de atendimento de emergência, os bombeiros confirmaram o óbito de Josimar no próprio local do acidente. O Corpo de Bombeiros informou ainda que a vítima viajava sozinha e não havia outros ocupantes no veículo no momento em que ocorreu o capotamento.



A área do acidente foi prontamente isolada pelas forças de segurança para permitir os trabalhos do Instituto de Criminalística. A perícia técnica foi realizada no trecho da Rua Professor Oscar Clark para coletar vestígios que possam esclarecer as causas que levaram o motorista a perder o controle da direção. Após a conclusão dos exames periciais no local, os bombeiros efetuaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da região.



Investigação e acolhimento dos familiares

Um irmão da vítima compareceu ao trecho onde ocorreu o fato e fez o reconhecimento formal do corpo do motorista. A Polícia Militar informou que o automóvel envolvido no acidente permaneceu sob a responsabilidade direta e guarda do familiar após a liberação da área periciada.



O caso foi formalmente apresentado e registrado na 118ª DP como morte decorrente de acidente de trânsito. Até o momento, as autoridades policiais não divulgaram detalhes sobre a velocidade do automóvel ou se houve envolvimento de outro veículo na dinâmica da ocorrência. Os agentes da Polícia Civil instauraram os procedimentos cabíveis e aguardam o laudo da perícia para determinar se fatores como pista molhada, falha mecânica ou mal súbito contribuíram para a tragédia.



A reportagem buscou contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a direção da 118ª DP para obter atualizações sobre a emissão dos laudos periciais, mas não obteve novos detalhes até a publicação desta matéria. O espaço segue permanentemente aberto para a manifestação das autoridades competentes e inclusão de novas informações sobre o caso.