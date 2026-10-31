Veículos destruidos após colisão e equipes de socorro para atendimento das vitímas - Foto: Reproduçao Internet

Veículos destruidos após colisão e equipes de socorro para atendimento das vitímasFoto: Reproduçao Internet

Publicado 31/10/2026 12:46

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram gravemente feridas em decorrência de uma colisão frontal entre dois automóveis na madrugada deste sábado (31), no bairro Bananeiras, em Araruama . O grave acidente de trânsito aconteceu nas imediações do estabelecimento conhecido como Bar da Morena, mobilizando equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para prestar o atendimento pré-hospitalar de emergência na Região dos Lagos.

A violência do impacto entre os veículos provocou severos danos estruturais em ambas as latarias, que ficaram completamente destruídas no trecho viário. Com a força da batida, algumas das vítimas ficaram presas às ferragens dos automóveis, exigindo a realização de procedimentos de desencarceramento e corte das estruturas metálicas por parte dos bombeiros para permitir o resgate seguro dos ocupantes.

Atendimento hospitalar e perícia no local

Os quatro sobreviventes resgatados receberam os primeiros socorros na cena do acidente e foram estabilizados antes de serem conduzidos em estado grave para unidades hospitalares de referência da região. Um dos ocupantes não resistiu à gravidade das lesões sofridas e teve o óbito confirmado no próprio local pelas equipes médicas de emergência.

Durante a realização dos trabalhos de desencarceramento, prestação de socorro e levantamento pericial promovido pelos agentes de trânsito e pela perícia técnica, a via pública precisou ser parcialmente interditada no trecho de Bananeiras. A retenção parcial da pista causou lentidão e alterações temporárias no fluxo de veículos que trafegavam pelo bairro durante o período da madrugada e início da manhã.

Apuração das causas e identificação

Até o momento do fechamento desta matéria, as autoridades públicas e de saúde não divulgaram a identificação oficial da vítima fatal ou dos quatro feridos encaminhados aos hospitais. As circunstâncias exatas e a dinâmica do acidente que provocaram a colisão frontal entre os dois veículos continuam sem esclarecimento definitivo e deverão ser apuradas pela Polícia Civil para apurar eventuais responsabilidades no trânsito.