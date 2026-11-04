Construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama Ascom
Os documentos devem ser enviados para o endereço eletrônico semdet@araruama.rj.gov.br. Outra opção é realizar a entrega presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo, localizada no Paço Municipal.
Currículos serão encaminhados à empresa responsável
“É um investimento que não vai beneficiar apenas a população ou está ligada apenas à área da Saúde. O projeto também foi todo pensado para criar novas oportunidades na geração de empregos na cidade. Já estamos recebendo os currículos para quem tiver interesse em trabalhar na obra. Tudo será encaminhado à empresa, que fará a análise dos perfis profissionais e conduzirá o processo de seleção e contratação, conforme a necessidade de mão de obra em cada etapa”, explicou o secretário.
Obra necessita de profissionais especializados
“Ainda temos cerca de 70 oportunidades de trabalho. Estamos necessitando de trabalhadores de estruturas metálicas, eletricistas, pintores, bombeiros hidráulicos, entre outros profissionais com qualificações específicas”, afirmou.
A necessidade de diferentes especialidades está relacionada às características técnicas do projeto. Por se tratar de uma unidade de saúde, a construção exige instalações específicas, além de sistemas que precisam atender às normas técnicas aplicáveis a esse tipo de equipamento público.
Projeto prevê duas unidades com funcionamento 24 horas
“O projeto passou pela análise técnica do Ministério da Saúde, que atestou o empreendimento. A construção é bastante complexa, pois uma unidade de saúde exige instalações específicas, como sistemas de gases medicinais, além de toda infraestrutura elétrica e hidráulica. Por isso, há a demanda de mão de obra especializada porque tudo tem que seguir rigorosamente as normas técnicas”, destacou.
A nova estrutura ocupará um terreno de 5 mil metros quadrados, com aproximadamente 2.800 metros quadrados de área construída. O complexo contará com duas unidades: uma UPA destinada ao atendimento de urgência e emergência de adultos e outra voltada ao público pediátrico.
As duas unidades terão funcionamento ininterrupto, durante 24 horas, ampliando a estrutura de atendimento de urgência e emergência no município. A previsão é que as obras sejam concluídas até maio de 2027.
Enquanto os trabalhos avançam, os profissionais interessados em participar da construção podem encaminhar seus currículos por e-mail ou realizar a entrega presencial na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo. A seleção e a contratação serão conduzidas pela empresa responsável pelo empreendimento, conforme a demanda de cada etapa.
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