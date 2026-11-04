Construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama - Ascom

Construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama Ascom

Publicado 04/11/2026 14:30



A construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama já começou e está abrindo oportunidades de trabalho para profissionais da construção civil. Cerca de 70 vagas ainda precisam ser preenchidas para atender às diferentes etapas do empreendimento, que está sendo construído em um terreno ao lado do Detran, na Avenida Getúlio Vargas.

As oportunidades contemplam trabalhadores de diferentes especialidades, incluindo profissionais de estruturas metálicas, eletricistas, pintores e bombeiros hidráulicos, entre outras funções que exigem qualificações específicas. Os interessados podem participar do processo seletivo encaminhando o currículo, acompanhado da documentação pessoal e das informações sobre a experiência profissional.



Os documentos devem ser enviados para o endereço eletrônico semdet@araruama.rj.gov.br. Outra opção é realizar a entrega presencialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo, localizada no Paço Municipal.



Currículos serão encaminhados à empresa responsável

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo, Fernando Daniel, explicou que os currículos recebidos pela secretaria serão encaminhados à empresa responsável pela construção. A contratada ficará encarregada de analisar os perfis profissionais e conduzir as etapas de seleção e contratação, de acordo com as necessidades de cada fase da obra.



“É um investimento que não vai beneficiar apenas a população ou está ligada apenas à área da Saúde. O projeto também foi todo pensado para criar novas oportunidades na geração de empregos na cidade. Já estamos recebendo os currículos para quem tiver interesse em trabalhar na obra. Tudo será encaminhado à empresa, que fará a análise dos perfis profissionais e conduzirá o processo de seleção e contratação, conforme a necessidade de mão de obra em cada etapa”, explicou o secretário.



Obra necessita de profissionais especializados

O engenheiro responsável pela construção, Eduard Schmidt, também destacou a quantidade de oportunidades ainda disponíveis e algumas das funções procuradas para o empreendimento.



“Ainda temos cerca de 70 oportunidades de trabalho. Estamos necessitando de trabalhadores de estruturas metálicas, eletricistas, pintores, bombeiros hidráulicos, entre outros profissionais com qualificações específicas”, afirmou.



A necessidade de diferentes especialidades está relacionada às características técnicas do projeto. Por se tratar de uma unidade de saúde, a construção exige instalações específicas, além de sistemas que precisam atender às normas técnicas aplicáveis a esse tipo de equipamento público.



Projeto prevê duas unidades com funcionamento 24 horas

O secretário municipal de Obras e Urbanismo, Fernando Frauches, ressaltou que a construção segue os procedimentos técnicos exigidos para esse tipo de empreendimento. Segundo ele, o projeto passou pela análise técnica do Ministério da Saúde, que atestou a proposta.



“O projeto passou pela análise técnica do Ministério da Saúde, que atestou o empreendimento. A construção é bastante complexa, pois uma unidade de saúde exige instalações específicas, como sistemas de gases medicinais, além de toda infraestrutura elétrica e hidráulica. Por isso, há a demanda de mão de obra especializada porque tudo tem que seguir rigorosamente as normas técnicas”, destacou.



A nova estrutura ocupará um terreno de 5 mil metros quadrados, com aproximadamente 2.800 metros quadrados de área construída. O complexo contará com duas unidades: uma UPA destinada ao atendimento de urgência e emergência de adultos e outra voltada ao público pediátrico.



As duas unidades terão funcionamento ininterrupto, durante 24 horas, ampliando a estrutura de atendimento de urgência e emergência no município. A previsão é que as obras sejam concluídas até maio de 2027.



Enquanto os trabalhos avançam, os profissionais interessados em participar da construção podem encaminhar seus currículos por e-mail ou realizar a entrega presencial na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo. A seleção e a contratação serão conduzidas pela empresa responsável pelo empreendimento, conforme a demanda de cada etapa.