Falta d'água está entre as principais queixasAscom Prefeitura de Araruama
O volume de queixas contra a empresa estende-se por toda a Região dos Lagos, abrangendo também a cidade vizinha de Saquarema. Dados oficiais da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro apontam que, no segundo trimestre de 2026, a ouvidoria do órgão registrou 75 reclamações contra a concessionária, sendo a região das Baixadas Litorâneas responsável por 98,67% das ocorrências. O município de Araruama liderou a lista de insatisfações no período, acumulando 49 manifestações, o equivalente a 65,33% do total de chamados, seguido por Saquarema, que contabilizou 25 registros oficiais.
Moradores de Araruama detalham rotina de desabastecimento e lama
A instabilidade na prestação do serviço também atinge o bairro Fazendinha, onde a moradora Rebeca Muller relatou interrupções imediatas ao menor sinal de elevação na temperatura local. De acordo com a autônoma, a concessionária não emite avisos prévios sobre intervenções técnicas, forçando os residentes a descobrirem manutenções por meio de terceiros. A moradora pontuou ainda que o recurso costuma retornar fraco e com forte turbidez após as paralisações. Já no âmbito financeiro, o entregador Wesley Henrique citou episódios de cortes abruptos sem notificação anterior e cobranças elevadas, lembrando ter sido necessário efetuar uma entrada de R$ 1 mil parcelada para restabelecer o fornecimento em sua residência.
Problemas com a qualidade da água também foram relatados pelo auxiliar de serviços gerais Guilherme Constantino, que apontou sabor de terra e forte cheiro de cloro nas torneiras ao longo do último mês. Segundo o morador, contatos anteriores com a empresa não resultaram em providências definitivas. A insatisfação popular motivou ações regulatórias e judiciais recentes, como a multa aplicada pela agência reguladora estadual em abril de 2026 por inconsistências documentais em obras no bairro Praia de Ipitangas, além do chamamento público promovido pelo Procon de Araruama para cadastrar denúncias contra a negação de pedidos de desligamento.
Histórico de ações judiciais e vias públicas danificadas
Em nota oficial encaminhada à reportagem, a Águas de Juturnaíba destacou que mantém canais oficiais de atendimento para receber as demandas dos clientes, que são encaminhadas às áreas responsáveis para avaliação e resposta. A concessionária afirmou que as ocorrências relacionadas ao abastecimento de água são verificadas individualmente por equipes operacionais, que adotam as medidas necessárias para solucionar os problemas. A empresa ressaltou que as tarifas praticadas seguem o contrato de concessão e o quadro aprovado pelos órgãos competentes, orientando que o cliente entre em contato para contestação de faturas. Sobre as intervenções viárias, a concessionária declarou que a recomposição do pavimento segue os prazos e procedimentos aplicáveis, considerando as condições técnicas de cada local, e informou que o bebedouro da orla passa por manutenções preventivas com reparos pontuais.
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