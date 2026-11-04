Falta d'água está entre as principais queixas - Ascom Prefeitura de Araruama

Falta d'água está entre as principais queixasAscom Prefeitura de Araruama

Publicado 04/11/2026 18:02

Uma série de queixas relativas ao desabastecimento constante, faturas com valores exorbitantes e vias danificadas por obras inacabadas voltou a mobilizar moradores de Araruama na quarta-feira (4), evidenciando a insatisfação com a concessionária Águas de Juturnaíba. Em uma rodada de depoimentos colhidos no centro do município, trabalhadores e residentes relataram dificuldades diárias para manter o suprimento básico em suas casas, apontando falhas no atendimento ao cliente, cobranças indevidas de serviços e a presença recorrente de água com gosto de terra ou excesso de cloro nas torneiras.





O volume de queixas contra a empresa estende-se por toda a Região dos Lagos, abrangendo também a cidade vizinha de Saquarema. Dados oficiais da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro apontam que, no segundo trimestre de 2026, a ouvidoria do órgão registrou 75 reclamações contra a concessionária, sendo a região das Baixadas Litorâneas responsável por 98,67% das ocorrências. O município de Araruama liderou a lista de insatisfações no período, acumulando 49 manifestações, o equivalente a 65,33% do total de chamados, seguido por Saquarema, que contabilizou 25 registros oficiais.

LEIA MAIS: Águas de Juturnaíba reduz abastecimento de água em Saquarema. O volume de queixas contra a empresa estende-se por toda a Região dos Lagos, abrangendo também a cidade vizinha de Saquarema. Dados oficiais da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro apontam que, no segundo trimestre de 2026, a ouvidoria do órgão registrou 75 reclamações contra a concessionária, sendo a região das Baixadas Litorâneas responsável por 98,67% das ocorrências. O município de Araruama liderou a lista de insatisfações no período, acumulando 49 manifestações, o equivalente a 65,33% do total de chamados, seguido por Saquarema, que contabilizou 25 registros oficiais.

Lama deixada por serviço mal terminado pela concessionária Reprodução: Araruama em Pauta

Moradores de Araruama detalham rotina de desabastecimento e lama

Durante as entrevistas realizadas na Praça João Hélio, a comerciante Erika Pagano desabafou sobre a dependência de infraestruturas próprias de armazenamento e os prejuízos com pavimentação danificada no bairro Parque Hotel. Conforme a moradora, quem não possui cisterna fica sem retaguarda quando o fornecimento é interrompido. Ela destacou ainda que a cobrança da taxa mínima é efetuada normalmente, sem ressarcimento ao consumidor quando o consumo fica abaixo da cota, e denunciou que escavações promovidas pela empresa deixaram a rua coberta de pó de pedra, transformando a via em um lamaçal que impede a saída de veículos das garagens.



A instabilidade na prestação do serviço também atinge o bairro Fazendinha, onde a moradora Rebeca Muller relatou interrupções imediatas ao menor sinal de elevação na temperatura local. De acordo com a autônoma, a concessionária não emite avisos prévios sobre intervenções técnicas, forçando os residentes a descobrirem manutenções por meio de terceiros. A moradora pontuou ainda que o recurso costuma retornar fraco e com forte turbidez após as paralisações. Já no âmbito financeiro, o entregador Wesley Henrique citou episódios de cortes abruptos sem notificação anterior e cobranças elevadas, lembrando ter sido necessário efetuar uma entrada de R$ 1 mil parcelada para restabelecer o fornecimento em sua residência.



Problemas com a qualidade da água também foram relatados pelo auxiliar de serviços gerais Guilherme Constantino, que apontou sabor de terra e forte cheiro de cloro nas torneiras ao longo do último mês. Segundo o morador, contatos anteriores com a empresa não resultaram em providências definitivas. A insatisfação popular motivou ações regulatórias e judiciais recentes, como a multa aplicada pela agência reguladora estadual em abril de 2026 por inconsistências documentais em obras no bairro Praia de Ipitangas, além do chamamento público promovido pelo Procon de Araruama para cadastrar denúncias contra a negação de pedidos de desligamento.



Treco onde asfalto foi danificado para reparo e não foi refeito Reprodução: Araruama em Pauta

Histórico de ações judiciais e vias públicas danificadas

O cenário de desabastecimento motivou intervenções jurídicas de urgência no início de 2026, quando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para conter a falta de água prolongada em bairros de Saquarema, como Jaconé, Boqueirão e Itaúna, obtendo determinação judicial para normalização sob pena de multa. Em Araruama, a falta de pressão na rede afeta historicamente localidades como Verde Vale, Regamé, Praia do Hospício, Fonte Limpa e Morro Grande. Danos à infraestrutura viária e buracos abertos sem a devida recomposição do asfalto também são relatados por moradores de bairros como Paraty e Novo Horizonte, além de pontos de lazer como a orla da cidade, onde o bebedouro público apresenta falhas recorrentes de funcionamento.



Em nota oficial encaminhada à reportagem, a Águas de Juturnaíba destacou que mantém canais oficiais de atendimento para receber as demandas dos clientes, que são encaminhadas às áreas responsáveis para avaliação e resposta. A concessionária afirmou que as ocorrências relacionadas ao abastecimento de água são verificadas individualmente por equipes operacionais, que adotam as medidas necessárias para solucionar os problemas. A empresa ressaltou que as tarifas praticadas seguem o contrato de concessão e o quadro aprovado pelos órgãos competentes, orientando que o cliente entre em contato para contestação de faturas. Sobre as intervenções viárias, a concessionária declarou que a recomposição do pavimento segue os prazos e procedimentos aplicáveis, considerando as condições técnicas de cada local, e informou que o bebedouro da orla passa por manutenções preventivas com reparos pontuais.