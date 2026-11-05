Equipes atuam na altura do Km 4 da rodovia - Ascom

Equipes atuam na altura do Km 4 da rodovia Ascom

Publicado 05/11/2026 17:51

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) deu início, nesta quinta-feira (5), aos trabalhos de recuperação do pavimento asfáltico ao longo da RJ-138, via de fundamental importância localizada no município de Araruama na Região dos Lagos. Segundo o órgão estadual, os técnicos e as equipes de campo percorrerão a totalidade dos 17 quilômetros da rodovia, no trecho que liga o bairro Fazendinha ao distrito de São Vicente de Paulo, para realizar os reparos necessários no piso. As intervenções operacionais começaram prioritariamente na altura do quilômetro 4 da pista, ponto considerado estratégico para a circulação local de veículos e transporte de passageiros.

De acordo com o planejamento detalhado divulgado pelo departamento técnico, assim que for concluída esta primeira etapa de recuperação emergencial do pavimento na pista de rolamento, as equipes darão início a um amplo trabalho de revitalização da sinalização horizontal e vertical. Essa segunda fase de intervenção prevê a substituição de placas de sinalização antigas ou danificadas ao longo de todo o percurso, além da repintura completa e renovação das faixas de trânsito. A medida visa elevar a segurança operacional da estrada, garantindo melhores condições de trafegabilidade e visibilidade tanto para os moradores de Araruama quanto para os motoristas que utilizam a rota diariamente para trabalho ou lazer.



Operações emergenciais em rodovias estaduais

Além das intervenções em andamento na RJ-138, o DER-RJ informou que mantém frentes de trabalho operacionais ativas para a execução de serviços de conservação e recuperação do pavimento em outras 33 rodovias estaduais espalhadas pelo Rio de Janeiro. Conforme o órgão público, as chuvas intensas e frequentes registradas ao longo dos últimos dois meses causaram um desgaste natural acelerado no piso asfáltico, gerando o aparecimento de buracos e deformações em diferentes trechos e regiões do estado fluminense. Por essa razão, os serviços de manutenção preventiva e emergencial estão sendo intensificados nos pontos apontados como mais críticos pelas vistorias técnicas periódicas.



O reforço contínuo nas operações de engenharia e manutenção viária ganha relevância estratégica adicional com a proximidade do período de férias escolares e das festividades de final de ano. Historicamente, as rodovias estaduais que cortam os municípios da Região dos Lagos registram um aumento expressivo e considerável no volume diário de veículos leves, caminhões de abastecimento e ônibus de turismo a caminho dos principais balneários fluminenses. A recuperação do pavimento e da estrutura na RJ-138 busca evitar a ocorrência de acidentes graves de trânsito, otimizar o tempo de deslocamento entre o centro urbano e os distritos rurais da cidade e assegurar o escoamento adequado e fluido do tráfego municipal ao longo de todo o período de maior movimentação turística na região.