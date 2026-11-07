Acidente frontal na Rodovia Amaral Peixoto, em AraruamaFoto: Araruama em Pauta
A colisão envolveu quatro ocupantes na via. Devido ao impacto da batida, uma das vítimas sofreu lesões graves, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pelas equipes de emergência. As outras três pessoas atingidas receberam o atendimento pré-hospitalar e foram socorridas de urgência para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), localizado no próprio município.
Atendimento viário e perícia técnica
Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados para isolar o trecho da rodovia, organizar o tráfego de veículos e aguardar a chegada das equipes da perícia técnica da Polícia Civil. O fluxo de veículos na RJ-106 registrou lentidão no trecho durante o procedimento de sinalização e remoção dos automóveis.
O corpo da vítima fatal, cuja identidade oficial não foi divulgada pelas autoridades até o momento, passará pelos exames periciais no local do acidente antes de ser removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.
Registro da ocorrência e investigações
A ocorrência foi encaminhada para registro na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), em Araruama, unidade responsável por instaurar o inquérito policial que vai apurar as causas e as circunstâncias do acidente rodoviário.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com o Hospital Estadual Roberto Chabo para obter o boletim médico atualizado sobre o estado de saúde dos três feridos e com o BPRv para consultar as condições de liberação da pista; até o fechamento desta matéria, não houve envio de notas oficiais complementares. O espaço segue totalmente aberto para eventuais manifestações dos órgãos de segurança e saúde pública.
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