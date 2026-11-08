As equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais na atuação de resgate - Foto: Reprodução Internet

As equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais na atuação de resgateFoto: Reprodução Internet

Publicado 08/11/2026 18:24

A Prefeitura de Araruama instalou uma central de monitoramento na sede do Poder Executivo para coordenar as ações de resposta aos estragos causados pelo tempestade que atingiu o município neste sábado (7). A cidade registrou a marca de 80 milímetros de chuva acumulados em apenas uma hora, volume pluviométrico elevado que provocou alagamentos severos em diversas vias e trechos urbanos no município de Araruama.