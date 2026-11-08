As equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais na atuação de resgateFoto: Reprodução Internet
A central montada pela gestão municipal reúne secretarias de governo para centralizar as chamadas de emergência e direcionar o envio de equipes operacionais em tempo real. Agentes da Defesa Civil atuam no resgate de moradores ilhados em pontos críticos. Para o acolhimento temporário das famílias desabrigadas ou desalojadas, foram estruturados dois pontos oficiais de abrigo: a Escola Bilíngue Municipal Sueli Amaral e a Escola Municipal André Gomes, situada no bairro Bananeiras, na Região dos Lagos.
Assistência às famílias e ações de infraestrutura
A resposta social às famílias afetadas está sendo executada pela Secretaria Municipal de Política Social (SEPOL) em conjunto com os órgãos de resgate. As equipes realizam o cadastramento emergencial e a entrega de cestas básicas, kits de produtos de limpeza e higiene, além de colchões para os desalojados.
Paralelamente, equipes de infraestrutura utilizam maquinário pesado para a remoção de entulhos e lama, desobstrução de calhas e galerias pluviais e nivelamento emergencial das ruas, buscando liberar o tráfego de veículos e a circulação de pedestres nos bairros atingidos. A Defesa Civil orienta que os moradores evitem transitar por vias inundadas, não enfrentem enxurradas e observem o surgimento de trincas ou movimentação de solo em encostas.
Posicionamento das autoridades
Em declaração oficial, a prefeita de Araruama, Dani Soares, destacou que a prioridade absoluta da administração é resgatar e acolher os afetados pelo volume atípico de chuva, trabalhando intensamente para restabelecer a normalidade na cidade. A Defesa Civil e a Secretaria de Política Social continuam em plantão permanente de monitoramento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.